İKÇÜ Film Festivali, Gazze'nin Dramını Anlattı

İKÇÜ Film Festivali, Gazze'nin Dramını Anlattı
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenen ilk İKÇÜ Film Festivali, Gazze'deki insanlık dramını ele alan filmlerle sona erdi. Festivalde 81 film gösterildi ve ödüller verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı İKÇÜ Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "keşif, bilgi ve aile" mottosuyla düzenlenen festival, "kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri" olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştirildi.

Dört gün boyunca toplam 81 filmin gösterildiği 4 atölye, 16 yönetmen ve yapımcı söyleşisine ev sahipliği yapan festivalin kapanışı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Belgesel film kategorisinde en iyi film ödülünü, Hasan Ete'nin "İyi Ölüm" isimli filmi kazandı.

Öğrenci filmleri kategorisinde en iyi film ödülünü Can Kahraman ve Barış Kösem'in "Zaman Usulca Fısıldadı", jüri özel ödülünü Berkay Ellek'in "Beyaz Güvercin", Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülünü ise Birnaz Bengisu Cırıt'ın "Yaşam" adlı filmi kazandı.

Kısa film kategorisinde, en iyi kısa film ödülünü Yakup Tekintangaç'ın "Mori", jüri özel ödülünü Mehmet Kanadlı'nın "Danışman", Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülünü ise Mert Erez'in "Rehber" adlı filmleri aldı.

"Kamera Gazze" seçkisi ilgi gördü

İKÇÜ Film Festivali, Festival Direktörü Burak Taylan Yılmaz ve Festival Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal tarafından hazırlanan, ulusal ve uluslararası anlamda ses getirmiş Gazze konulu filmlerden oluşan özel bölüm "Kamera Gazze" seçkisi festivalde ilgi gördü.

"Kamera Gazze" bölümü, sinemanın gücüyle yaşanan trajedilere dikkati çekmeyi amaçlanan seçkide, öne çıkan yapımı "I See Gazze" (Gazze'yi Görüyorum) 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze topraklarında başlattığı soykırımı konu ediniyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan felakete karşı insanların gerçekleştirdiği tüm protestoları ve eylemleri beyaz perdeye taşındı.

Ayrıca seçkide, "Beyaz Güvercin", "Doğudan Gelen Hayaletler", "Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair", "Yıldız Yahut Portakal" adlı yapımlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Kültür Sanat
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