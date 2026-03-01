Haberler

İKÇÜ Film Festivali için başvurular başladı

Güncelleme:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, sinemaseverleri 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali'nde buluşturacak. Festivalde kısa film, belgesel, öğrenci filmi, animasyon ve yapay zeka filmi kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) ikinci kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 20-25 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sinemayı geniş kitlelerle buluşturmayı ve nitelikli film üretimini teşvik etmeyi amaçlayan festival, sanatı toplumla buluşturma vizyonu doğrultusunda kentin farklı noktalarında düzenlenecek gösterim ve etkinliklerle seyirci karşısına çıkacak.

Festivalde kısa film, belgesel ve öğrenci filmi ile animasyon, yapay zeka filmi kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Seçkiye giren yapımlar İzmir'de belirlenen salonlarda izlenime sunulacak.

Gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, yönetmen buluşmaları ve özel oturumlar ile sinema alanında üretim yapan isimler ve izleyiciler arasında etkileşim zemini oluşturulacak.

Festival için başvuruların başladığı, 10 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

