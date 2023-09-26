III. Heykelde Yeni Keşifler Sergisi açıldı

Türkiye'nin 50 yıllık köklü kültür sanat dergisi Milliyet Sanat'ın, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Heykelde Yeni Keşifler yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenen eserler 26 Eylül – 15 Ekim'de Kemer Country Club'da sergileniyor. Heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla MESA Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen III. Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının ödül ve kapanış töreni ise 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yurt dışında sanat eğitimi atölyesi kazanan ismin açıklanacağı törende sanatçılara plaketleri de takdim edilecek.

Milliyet Sanat'ın 2019 yılından bu yana düzenlediği Heykelde Yeni Keşifler yarışması, henüz keşfedilmemiş yetenekleri desteklemeyi, heykel sanatçılarının görünürlüğünü artırmayı, özellikle galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni kapılar açmayı ve böylece heykel sanatına yeni değerler kazandırmayı amaçlıyor. Katılımda yaş ve eğitim sınırının bulunmadığı III. Heykelde Yeni Keşifler, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da yine MESA Holding'in sponsorluğunda düzenleniyor. Kazanan yarışmacılara üretim desteği ve sergileme imkanı tanınan yarışmada, belirlenen 10 finalist arasından ilk 3'e giren yarışmacıların her biri 15 bin lira üretim desteği almaya hak kazanıyor.

III. Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen sergisi 26 Eylül – 15 Ekim 2023 tarihlerinde Kemer Country Club'da gerçekleşiyor. Sergide, Aslı Sümer, Berrak Barut, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok'tan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen 10 eser sanatseverlerle buluşuyor.

"İLK HEDEFİM; DÜŞÜNCE VE TEORİLERİMİ DAHA FAZLA KİŞİNİN DUYMASIDIR"

Sergiye Jah- Protection adlı eseriyle katılan Can Aksan, "Eserim, korunaklılık ve çok merkezlilik temaları üzerine odaklanıyor. Ayrıca müzikal bir formu cisimleştirmeye yarıyor. Uzun zaman tasarımı üzerine çalıştım. Teorik anlamına odaklandım. Daha sonra 3D print ile gerçekleştirdim. Sergiye katıldığım için mutluyum. Burada yer alan diğer işleri de çok beğendim. Birbirleri arasında güzel bir ilişkisellik olduğunu düşünüyorum. Sergiden beklentilerim daha çok seyirciye ulaşmak. Eserlerimi, düşüncelerimi ve teorilerimi daha fazla kişinin duymasını sağlamak ise ilk hedeflerimden biridir" dedi.

"BELKİ DE IŞIK HAYAL KURMAKLA YUKSELECEK"

Doktor olmasına rağmen heykeltıraşlık eğitimi alan ve ikinci mesleğinin de böylece heykeltıraşlık olduğunu belirten Olcay Gültepe, "Hala eğitimim devam ediyor. Yüksek lisansı bitirdim. Şimdi de doktora aşamasındayım. Sergiye katıldığım eserimin adı ise 'Hayalperest'. Aslında bir anlamda, hepimizin yaşadığı şeyleri anlatmak istedim. Son birkaç yıldır; pandemi, deprem, iklim değişikliği gibi o kadar çok ruhumuza yüklenen olaylar var ki kendimizi tehdit altında hissediyoruz. Bir kısmımız altımızdaki zemini kaygan hissediyoruz. Bir kısmımız kıyametin geleceğini düşünüyor. Bazıları ise dünyanın 6'ncı yok oluşundan bahsediyorlar. Ama bir tarafta da posta öyle kolay teslim etmeyecek olanlar, hayal kuranlar var. Ben bunu çok önemsiyorum. Hayal kurmak ciddi bir iştir. Belki de ışık oradan yükselecek. İnanmak da çok önemlidir. Bir şeylerin değişeceğine, düzeleceğine inanmak, hayal kurmak da o enerji potansiyeliyle birlikte belki de bizi daha ileriye götürecek olanak sunacak. Yani hayal de olmazsa geriye ne kalır diye düşünüyorum. Ayrıca burada olmak benim için çok güzel" dedi.

"'DÖNENCE KENDİNİ TANI' İNSAN RUHUNU YANSITIYOR"

Sergiye 'Dönence Kendini Tanı' eseriyle katılan Mimar Kadir Kırıcı ise şöyle konuştu:

"İnsanın kendini tanıması üzerine işleyen bir eser. İçerisindeki kırmızı kürenin insanın ruhunu ve kalbini yansıttığını düşünüyorum. Etrafındaki siyah eğrili form ise insanın zaman içerisinde; değişen, gelişen hallerini yansıtıyor. Bu sergiden beklentilerim ileriki zamanlarda tekrar heykel ve mimarlık alanında güzel şeyler başarmak istiyorum. Burası da inşallah benim için iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum."

"1 SANATÇI YURT DIŞINDA SANAT EĞİTİMİ ALMAYA HAK KAZANACAK"

14 Ekim Cumartesi günü ise Kemer Country Club'da düzenlenecek özel bir davetle III. Heykelde Yeni Keşifler'in ödül ve kapanış töreni gerçekleşecek. Törende sanatçılara plaketleri verilirken aynı zamanda, yurtdışında bir ay sanat eğitimi almaya hak kazanarak farklı bakış açılarını görme ve çalışmalarını geliştirme şansı yakalayan sanatçının da ismi açıklanacak. Tören sonrasında henüz alıcı bulmayan eserler ise 22 Ekim'de Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam öncülüğünde, artam.com üzerinden çevrimiçi müzayede ile satışa sunulacak.

III. HEYKELDE YENİ KEŞİFLER DERECEYE GİREN SANATÇILAR

Dereceye giren sanatçılar ve eser adları ise şöyle:

"Abdulsamed Şahin

Ayağı Bağlı

Can Aksan

Jah - Protection

Çiğdem Yıldırım

Athena

Emirhan Özkök

İris

Filiz Sır

Entropi

Furkan Depeli

Dialogue, Khronos

Kadir Kırıcı

Dönence Kendini Tanı

Lale Altunel

Lilium

Olcay Gültepe

Hayalperest

Ufuk Aydın

İçgörüsel Yapı"