İBB, Fatih Sultan Mehmet Madalyonunu Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde Sergiliyor

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'daki bir müzayedede satın alarak İstanbul'a getirdiği Fatih Sultan Mehmet madalyonunu, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara ürünü madalyonu ziyarete açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet, hepimiz için çok değerli bir insan, değerli bir padişah, Türk tarihi için muazzam bir komutan, bir lider. İstanbul'un fethini 21 yaşında bize yaşatan, tarihe parmak basmış, iz bırakmış genç bir lider aynı zamanda. Aynı zamanda, o çağa göre değişimin öncüsü. Birçok konuda ilki, yeniliği yapan, kazandıran bir lider. Her yönüyle ele alınması gereken bir insan Fatih Sultan Mehmet" dedi.

İBB, Londra'da bir müzayeden satın alarak Ocak 2023'te İstanbul'a getirdiği Fatih Sultan Mehmet madalyonunu, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara ürünü madalyon İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla ziyarete açıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'tan madalyon ve sergileneceği Panorama 1453 Tarih Müzesi'yle ilgili bilgi alan İmamoğlu şunları söyledi:

"MADALYONU İSTANBUL'A, SAHİBİNİN EVİNE GETİRMİŞ OLDUK: Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle, madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana Mahir Bey ulaştırır ulaştırmaz, 'Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim. Süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk. Biz, şu anda bu şehrin sahibiyiz, emanetçileriyiz. Dolayısıyla, bize ait olan bu ruhu, nerede olursa olsun yakalamak, onu hissetmek, hatta onun gereğini yerine getirmek, bu topraklara olan sorumluluğumuzun esas çıkış noktasıdır.

FATİH SULTAN MEHMET, HEPİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN : İstanbul'un her anını çok değerli kılan bir süreci İstanbul'da yaşatıyoruz. Fatih Sultan Mehmet, hepimiz için çok değerli bir insan, değerli bir padişah, Türk tarihi için muazzam bir komutan, bir lider. İstanbul'un fethini 21 yaşında bize yaşatan, tarihe parmak basmış, iz bırakmış genç bir lider aynı zamanda. Aynı zamanda, o çağa göre değişimin öncüsü. Birçok konuda ilki, yeniliği yapan, kazandıran bir lider. Her yönüyle ele alınması gereken bir insan Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u, Fatih Sultan Mehmet'in döneminin hayli ilerisinde olan dünya görüşü doğrultusunda şekillendirme sorumluluğuna sahibiz. Onun bu çağa dönük formasyonunu yakalayıp dünyaya da servis edilebildiği, kabiliyetlerini ortaya koyabildiği, bu memleketin gençleri başta olmak üzere, dünyanın en kabiliyetli gençlerinin fırsatları aradığı, girişimciliğin, inovasyonun merkezi olan bir İstanbul, sanatçıların merkezi olan bir İstanbul, zenginliğin, insani zenginliğin merkezi olan bir İstanbul'u var etme noktasında bize sorumluluk yüklüyor. Bu duygularla hareket ediyoruz.

FATİH VE KANUNİ PORTLERİNİ, HALİÇ TERSANESİ'NDE AÇACAĞIMIZ SANAT MÜZESİ'NDE SERGİLEYECEĞİZ: Yine fethin izini taşıyan Haliç Tersanesi'nde çok özenli bir restorasyonu bitirmek üzereyiz. Orada bir sanat müzemiz açılacak. Burası, yine Türkiye'ye kazandırdığımız hem Fatih Sultan Mehmet portresini hem de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini aynı anda görebileceğimiz bir müzeye dönüşecek. Orayı sonbahar itibariyle vatandaşlarımızla da buluşturuyor olacağız. Yine Osmanlı döneminden kalan sanayi yapısı Feshane'nin muhteşem bir sanat alanına dönüşmesini göreceksiniz. Önümüzdeki hafta vatandaşlarımızla beraber açılışını yapacağız ve İstanbul'a hediye etmiş olacağız. Sözün özü şu: Gerçekten medeniyetine sahip çıkmak, gerçekten bir şehrin geçmişine sahip çıkmak, Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmak, daha eski tarihin tümüne, tümünün mirasına sahip çıkmak, Cumhuriyet'in miraslarına sahip çıkmak ve bütün bu mirasın zenginliğiyle Türkiye'yi, İstanbul'u geleceğine taşıyabilmenin modelini oluşturma yönünde çok özenli bir şehirciliği, yeni nesil bir belediyeciliği, yeni nesil bir yönetim anlayışını ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. ve bundan sonra daha güzel çalışmalarda da yolumuz hep birlikte açık olsun."