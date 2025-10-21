Haberler

Hüseyin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Unvanı Aldı

Hüseyin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Unvanı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Özdemir, 16 türkü besteleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını aldı. 28 yıllık sağlık memurluğunun ardından müziğe yönelen Özdemir, eserlerini radyo ve televizyonlarda seslendiriyor.

BURDUR'da sözlerini yazıp bestelediği 16 türkü ile bilinen Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Özdemir (65), Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı aldı.

Kentte sağlık memuru olarak 28 yıl görev yaptıktan sonra 2007'de emekli olan Hüseyin Özdemir, çocukluğunda ilgi duyduğu Türk halk müziğine yöneldi. Türkü sözleri yazıp, besteleyen Özdemir'in 16 türküsü, TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu'ndan onay aldı. Özdemir, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'na müracaat etti. Değerlendirme sonucu kurul kararıyla, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanı alan Özdemir'e, kartını Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Tokat teslim etti.

Çocukluğunda ilgi duyduğu müziğe yöredeki Türk halk müziği sanatçılarının teşvikiyle başladığını anlatan Özdemir, 2019'dan itibaren kendi eserlerini icra ettiğini belirtti. Radyo ve televizyonlarda eserlerini seslendirme fırsatı bulduğunu anlatan Özdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı almak için müracaat ettim. Yapılan mülakat sonucu bu unvanı almaya hak kazandım. Kartımızı Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Tokat Beyden teslim aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.