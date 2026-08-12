Haberler

Kütahya Hisarcık'ta Kuran Kursu Öğrencilerinden Konya Gezisi

Kütahya Hisarcık'ta Kuran Kursu Öğrencilerinden Konya Gezisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen Konya gezisinde, Hz. Mevlana'nın manevi iklimi ve Kelebekler Vadisi gibi tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tarihi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik Konya gezisi düzenlendi.

Kendi imkanları ve hayır sahibi vatandaşların katkılarıyla İmam Hatip Hasan Ali Yılmaz'ın nezaretinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Hz. Mevlana'nın manevi iklimini teneffüs etme fırsatı buldu. Öğrenciler, Kelebekler Vadisi başta olmak üzere Konya'nın çeşitli tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti. Öğrencilerin hem eğlenerek güzel vakit geçirmeleri hem de tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları amacıyla düzenlenen gezi, öğrenciler için unutulmaz bir hatıra oldu. Gezi kapsamında öğrenciler, farklı mekanları görerek bilgi ve deneyimlerini artırırken, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi

Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi
Söke'de tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Söke’de trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

Öldü denilen futbolcu morgda dirildi! Elini hareket ettirince...
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı