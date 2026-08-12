Kütahya Hisarcık'ta Kuran Kursu Öğrencilerinden Konya Gezisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik Konya gezisi düzenlendi.

Kendi imkanları ve hayır sahibi vatandaşların katkılarıyla İmam Hatip Hasan Ali Yılmaz'ın nezaretinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Hz. Mevlana'nın manevi iklimini teneffüs etme fırsatı buldu. Öğrenciler, Kelebekler Vadisi başta olmak üzere Konya'nın çeşitli tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti. Öğrencilerin hem eğlenerek güzel vakit geçirmeleri hem de tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları amacıyla düzenlenen gezi, öğrenciler için unutulmaz bir hatıra oldu. Gezi kapsamında öğrenciler, farklı mekanları görerek bilgi ve deneyimlerini artırırken, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı