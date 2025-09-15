Haydarpaşa Garı Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunduktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy paylaşımında, "Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgiler aldı. Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını belirtti. Ersoy'un paylaşımında, "Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak" ifadeleri yer aldı.

'ANADOLU YAKASI'NIN İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE HAYDARPAŞA'DA HAYAT VERECEĞİZ'

Ersoy'un paylaşımının devamı ise şöyle: "Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark'a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak. Haydarpaşa'daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi de burada hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler bu müzede sergilenecek. Haydarpaşa ayrıca bir Arkeopark olarak düzenlenecek ve tarih severleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak. Proje kapsamında Haydarpaşa Garı'nda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek."