Haberler

Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu

Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın ve Karabağ şehitlerinin aziz hatırasının simgelerinden biri haline gelen Har-ı Bülbül çiçeği, Iğdır'da geleneksel el sanatlarıyla yeniden hayat buldu.

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın ve Karabağ şehitlerinin aziz hatırasının simgelerinden biri haline gelen Har-ı Bülbül çiçeği, Iğdır’da geleneksel el sanatlarıyla yeniden hayat buldu. Vali Yolu Caddesi’nde düzenlenen serginin açılışına Vali  M. Fırat Taşolar ve eşi  Didem Taşolar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Iğdır Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde “Vatan sevdasının çiçeği Iğdır’ın gönlünde” temasıyla hazırlanan sergide, Har-ı Bülbül motifinin işlendiği birbirinden farklı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalarda, Har-ı Bülbül motifi farklı el sanatları ürünlerine işlendi.

Çanta, broş, kolye, folklorik bebek, giysi ve tablolar başta olmak üzere çok sayıda üründe hayat bulan Har-ı Bülbül, sergiyi gezen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sergiyle, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “Bir millet, iki devlet” anlayışının kültürel bağlarla güçlendirilmesi ve Karabağ Zaferi’nin simgelerinden Har-ı Bülbül’ün taşıdığı anlamın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Bahşişi bildirmeyene ağır fatura! İşverenlere on binlerce TL ceza kesilecek

Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler

Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben'i zora sokacak sözler
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı