Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın ve Karabağ şehitlerinin aziz hatırasının simgelerinden biri haline gelen Har-ı Bülbül çiçeği, Iğdır’da geleneksel el sanatlarıyla yeniden hayat buldu. Vali Yolu Caddesi’nde düzenlenen serginin açılışına Vali M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Iğdır Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde “Vatan sevdasının çiçeği Iğdır’ın gönlünde” temasıyla hazırlanan sergide, Har-ı Bülbül motifinin işlendiği birbirinden farklı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalarda, Har-ı Bülbül motifi farklı el sanatları ürünlerine işlendi.

Çanta, broş, kolye, folklorik bebek, giysi ve tablolar başta olmak üzere çok sayıda üründe hayat bulan Har-ı Bülbül, sergiyi gezen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sergiyle, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “Bir millet, iki devlet” anlayışının kültürel bağlarla güçlendirilmesi ve Karabağ Zaferi’nin simgelerinden Har-ı Bülbül’ün taşıdığı anlamın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu