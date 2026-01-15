'Hane' sergisi Tophane-i Amire'de 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

ALBAYRAK Grubu tarafından 12 yıldır düzenlenen İslam Sanatları Sergileri, bu yıl 'Hane' temasıyla sanatseverlerle buluştu. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden hareketle hazırlanan sergi, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi dili üzerinden ele almayı amaçlıyor. 50 farklı eserin yer aldığı sergi 28 Şubat'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Klasik ve çağdaş üretimleri bir araya getiren seçkide, hat, seramik hat, tezhip, dijital eserler, tarihi hat eserleri, geometrik kandil tasarımları ve taş oyma celi sülüs çalışmaları yer alıyor. Sergi mekanı, her bölümü ayrı bir 'hane' anlayışıyla kurgulanarak izleyiciye mekanla bütünleşen bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Sergide, 13 hat eseri, 17 seramik hat eseri, 12 tezhip eseri, dijital çalışmalar, 6 tarihi hat eseri, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve bir mermer işleme celi sülüs eser yer alıyor. Klasik ve çağdaş üretimlerin bir arada sunulduğu seçki, İslam sanatlarının farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturuyor. 'Hane' sergisi, aile ve yuva kavramlarını İslam sanatlarının farklı ifade biçimleriyle ele alarak izleyiciye çok katmanlı bir anlatı sunmayı hedefliyor.

KARACA: AİLE SICAKLIĞINI HİSSETTİRMEK İSTEDİK

Serginin küratörü Yasemin Karaca, serginin ana temasının aile olduğunu belirterek, "Aile kavramıyla en güçlü ilişki kuran kelime olarak evi merkeze aldık. Serginin Tophane'de düzenleniyor olmasından ve 'Tophane-i Amire' ifadesinden hareketle de serginin adını Hane olarak belirledik. Bu sergi, aile temasını merkeze alan hat ve tezhip eserlerine ev sahipliği yapıyor. Anne-baba hakları, eş hakları, aile, nesil ve kökler gibi kavramların önemine vurgu yapan ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler; bu kurguyla uyumlu tezhip eserleriyle birlikte sunuluyor. Bunun yanı sıra daha çağdaş bir yaklaşımla üretilmiş üç boyutlu objeler, animatif işler ve heykeller de sergide yer alıyor. Sergiye ayrıca Mehmed Özçay'ın bu yılki çalışmalarıyla eşlik eden kişisel bir seçkisi bulunuyor. Ziyaretçilerin buraya geldiklerinde bir aile sıcaklığı hissetmelerini amaçladık" dedi.

'BÜYÜK AİLE SOFRALARINA ODAKLANAN BİR TASARIM SÜRECİ HAYAL ETTİK'

Karaca, "Ailenin kopuşuna, yalnızlaşmaya ya da nesiller arası uzaklaşmaya değil, büyük aile sofralarına ve mutlu yuvalara odaklanan bir tasarım süreci hayal ettik. Serginin de bu duyguyu izleyiciye geçirmesini umuyoruz. Sergide toplamda 13 hat eseri, 12 tezhip eseri ve farklı disiplinlerden üretilmiş çalışmalarda eserler izlenebiliyor. Sergi, 28 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tüm sanatseverleri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Bu yıl ayrıca çocuklar için özel ve sıcak bir alan da oluşturduk. Sergi, çocuk dostu bir anlayışla kurgulandı, ailelerin çocuklarıyla birlikte rahatlıkla gezebileceği bir sergi. Aile temasından hareketle, ziyaretin gerçekten ailece deneyimlenebileceği bir ortam sunmayı amaçladık" diye konuştu.

ALPAYDIN: HANE KELİMESİ RUH ORTAKLIĞI YAŞANAN MANEVİ BİR MEKANI ÇAĞRIŞTIRIYOR

Sanatçı Hanife Alpaydın, "Geçen yıl Aile Yılı ilan edildi, biliyorsunuz. Bu nedenle bu yıl 'Hane' temasıyla bir sergi hazırladık. Hane kelimesi aslında baktığımızda yalnızca bir mekanı, fiziksel bir alanı değil, merhameti, insanların sığındığı, belki duygu birliği ve ruh ortaklığı yaşadığı manevi bir mekanı çağrıştırıyor bize. O mekanın içinde her yaştan insanlar; anne babalar, belki geniş aile büyükleri, çocuklar birlikte yaşıyorlar. Birbirlerini destekliyorlar, sorumluluk paylaşıyorlar. Ben de bu sergiye katılırken, başlı başına aile bütünlüğünü ve birbirini tamamlayıcı özelliği vurgulayan Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerifi tercih ettim: "Kadınlar, erkekleri tamamlayan diğer yarısıdır." Burada bir rekabeti ya da bir önceliği değil, birbirini tamamlayan iki parçayı vurguluyor Efendimiz" ifadelerini kullandı.

Alpaydın, "Ben de bu doğrultuda eserimde, harflerin ufak ufak birbirlerine dokunmasını, birbirlerinin yapısını bozmadan akış içinde devam etmesini özellikle önemsedim. Elbette bunun yanı sıra, bir nebze de olsa bir hanım hattatın elinden çıktığının ilk bakışta anlaşılmasını istedim. Bu yüzden sıcak bir mesaj verdiğini düşündüğüm pembe alt tonlu, kırmızıya yakın bir kağıt tercih ettim. Tabii ki beyaz da saflığı ve temizliği temsil ettiği için; bir kadının, bir annenin aileye dokunuşunu, estetik vurgusunu ve bu etkisini çalışmamda göstermek istedim" dedi.

Sanatçı Mehmed Özçay da "Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Albayrak İslam Sanatları Sergisi'nde bulunuyoruz. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen sergide ben de misafir sanatçı olarak yer alıyorum. Bildiğiniz üzere, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi münasebetiyle bu yılki sergi 'Hane' temasıyla hazırlandı. Ben de eserlerimle, özellikle seramik uygulamaları üzerinden bu sergiye katılıyorum. Eserlerimin seramik uygulamalarını ilk kez bu sergide sanatseverlerle buluşturuyorum. Şu ana kadar aldığım geri dönüşler oldukça olumlu, teşvik edici ve sevindirici. Sanatta mutlaka yenilik olması gerektiğine inanıyorum. Hat sanatı köklü, klasik ve geleneksel bir sanat dalı olsa da bu durum, çağdaş yorumlara kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, önü sonuna kadar açık bir alan. Yeni yorumlar, yeni denemeler her zaman mümkün" diye konuştu.

ÖZÇAY: TOPLUMU AYAKTA TUTAN AİLE BAĞLARIDIR

Özçay, "Bu anlayıştan hareketle ben de bu sergide farklı bir yaklaşım denemeye çalıştım. Kıymetli bir seramik sanatçısı arkadaşımızla birlikte çalıştık. Benim tasarladığım eserleri, kendisinin özgün tekniğiyle seramiğe uyguladı ve bu çalışmalar burada sanatseverlerle buluştu. 'Hane', yani aile, toplumumuzun çekirdeğini oluşturuyor. Kültürümüzde ailenin yeri vazgeçilmezdir. Toplumu ayakta tutan aile bağlarıdır; bu bağlar zayıfladığında toplum da zayıflar, çözülmeye başlar. Bu nedenle aile meselesi son derece önemli bir konudur ve her yönüyle ele alınması gerekir. Ben de eserlerimde bu öneme işaret etmeye çalıştım. Örneğin çifte vav serisinde ebeveyni temsil etmeyi amaçladım. Başka bir seride ise karşılıklı, çapraz müsenna düzenlemelerle karşılıklı sevgiyi ve bağı sembolize etmeye çalıştım" dedi.