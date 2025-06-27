Hadrianopolis Antik Kenti Yapay Zeka ile Gezilebilecek

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kodla gezilebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından koordine edilen ve Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Hadrianopolis Antik Kenti'nde "Zamanda Yolculuk: Yapay Zeka ile Hadrianopolis'i Yeniden Keşfetmek" etkinliği düzenlendi.

Antik kentte düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianopolis'te 2209-A kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmanın tanıtımını yapmak istediklerini ifade etti.

Projenin adının "Büyük Ölçekli Dil Modeli Destekli Hadrianopolis Antik Kenti Sanal Destek Asistanı" olduğunu dile getiren Çelikbaş, projeyi Sema Nur Zorlu isimli öğrencisiyle birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çelikbaş, proje hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Bu proje aslında antik kentlere gelen ziyaretçilerimizin karşılaştıkları zorluklardan bir tanesi olan kent ile ilgili bilgi alma noktasında eksiklikleri gidermeye yönelik yapılmış bir projedir. Projemizde QR kodlar okutuluyor. Bu QR kodlar ziyaretçilerimizin ziyaret ettiği her noktada ayrı ayrı düzenleme içermektedir. Bizim için en önemli uygulama aslında ilk defa da uygulandığını söyleyebileceğimiz içerik ise ziyaretçilerimizin okuttuğu QR kodun içerisinde bir de yapay zeka destekli bir soru cevap bölümü var. Bu soru cevap bölümünde ziyaretçi merak ettiği soruyu soru bölümüne yazarak yapay zekadan buna cevap istiyor ve yapay zeka ziyaretçimizin merak ettiği hususu aydınlatmak için buna bir cevap veriyor. Ayrıca kentin geneli ile ilgili yine merak ettiği hususların hepsini bu yapay zeka desteği ile cevap bulabilecek bir projeyi ortaya çıkarmış olduk."

Projeyi ilk defa aktif hale getirdiklerini vurgulayan Çelikbaş, "Projemizin içeriğini her geçen gün zenginleştireceğiz. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil desteğiyle beraber antik kentteki genel ve yapı bazlı tüm sorularına yapay zeka desteğiyle cevap alabilecek. Bu ziyaretçilerimizin antik kentte hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi başlarına gezebilmelerini ve istediği soruya cevap alabilmelerini sağlayacak." diye konuştu.

Çelikbaş, böylelikle ziyaretçilerin Hadrianopolis'e gelirken birilerinden destek almak için rehber arayışı içerisinde olmalarına da gerek duymayacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yaklaşık 15 yıldır devam ettiğini ve kalıntılarını belirli bir noktaya getirdiklerini belirtti.

Keskinkılıç, "Antik kenti bir ören yeri haline getirmeyi başardık. Geçmişi bugünle buluşturan bir çalışmaya bugün imza atıyoruz. Yapay zeka ile Hadrianopolis Antik Kenti canlandırılacak. Biz bugün burada binlerce yıl önceki bu kentin nasıl olduğunu, nasıl bir hayat sürüldüğünü görme imkanına kavuşacağız." dedi

Etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve vatandaşlar katıldı.