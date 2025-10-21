Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yılını Kutladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin 81 vilayetinde birçok etkinliğe sahipliği yapıyor. Birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Halkımızla sanatı buluşturmaya çalışıyor. Genç arkadaşlarımıza yarışmalarla yol gösterici olmaya çalışıyor. Bakanımızın öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde çalışmalarımız devam edecek, etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliği Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçılar ve çok sayıda kişi katıldı.

'GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDE BİRÇOK ETKİNLİĞE SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bugün çok güzel bir akşamda beraberiz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90'ıncı yılı. Geçmişten günümüze birçok sanat branşını, dalını içinde bulunduran bir genel müdürlük malumunuz Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. Korolarımızdan, resim, heykele kadar birçok branşı içinde bulunduruyor. Bugün de onun 90'ıncı yılını sizlerle beraber güzel bir gösteriyle, güzel bir konserle kutlayacağız. Biz geçmişimize bağlı geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin 81 vilayetinde birçok etkinliğe sahipliği yapıyor. Birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Halkımızla sanatı buluşturmaya çalışıyor. Genç arkadaşlarımıza yarışmalarla yol gösterici olmaya çalışıyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde çalışmalarımız devam edecek, etkinliklerimiz devam edecek. O yüzden bu güzel akşamı hep beraber geçireceğiz. AKM'ye, İstanbul'un göbeğine, bu altın küreğe hoş geldiniz. Hep beraber dediğim gibi bugün bu güzel etkinliği gerçekleştireceğiz. Daha nicelerini beraber gerçekleştirmek nasip olur inşallah" dedi.

'GEÇMİŞTEN BUGÜNE, BUGÜNDEN DE YARINA YANSIYAN UNSURLARINI HEP BERABER İZLEYECEĞİZ'

Etkinlikte konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 1935'te başlayan sanatsal, kültürel serüvenini burada bugün sizlerle beraber yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 90 yıl önce kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü içinden operayı, baleyi devlet tiyatrosunu, bütün geleneksel sanatları orkestral unsurları, batı müziği unsurlarını hepsini içinden çıkarmış ve bugün 90'ıncı yıla kavuşmuş, 90'ıncı yılı da büyük bir görkemle yaşamanın hazırlığında. Şu anda hepimiz heyecanlıyız. Çok büyük emek var. 90 yıllık serüvende başta sanatçı arkadaşlarımız bugün bu görkemli eserin ortaya konmasında çok büyük emekleri olan İhsan Özer Müzik Direktörü ve bugün ki programımızın şefi. İçeride hala provayla uğraşan Sanat Yönetmenimiz Yıldız Çankaya hanımefendi. Bugün Elif Avcı Hanım yanımda, Yudum Hanım yanımda, mehter başımız Şükrü Bey. 300 kişilik bir kadroyla bugün sanatseverlerin, İstanbulluların huzurunda olacağız. '90'ıncı yılımızda ne var? Bugün ne izleyeceğiz?' diye sorarsanız bize, 90 yıl önceden de değil Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bugüne gelen, tarihin hüzmelerinden bugüne akseden o güzel nameleri, o güzel tınıları hep beraber akseden gönlümüze dinleyeceğiz. Beraber o birlikleri yakalayacağız. Orkestra dedim, İstanbul Devlet Senfoni Orkestramız, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğumuz, Devlet Halk Dansları Topluluğumuz. Bunun yanında İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Koromuz. Onun haricinde Modern Folk Müzik topluluğumuz tamamen sanatın unsurlarını hem görsel hem tiyatral bir birliktelikle size bir dramatik sahne gösterisi, bir müzikal, ismini siz koyun ne dersiniz, sizinle sanatı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü, 90 yılın geçmişten bugüne, bugünden de yarına yansıyan unsurlarını hep beraber izleyeceğiz. Geçmişe saygı, saygı duruşu, geleceğe selam bizim için bugün çok önemli. Bu programın gerçekleşmesinde bize çok büyük destekleri olan, her zaman arkamızda desteğini hissettiğimiz Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a buradan sizin aracılığınızla şükranlarımızı, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim" dedi.