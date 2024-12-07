Gürcistan Ulusal Balesi 'Sukhishvili' Türkiye Turnesi ile Sanatseverleri Büyülemeye Geliyor!

5 kıtada 10.000 üzeri gösteri ile 100 ülkede 50 milyondan fazla seyirci ile buluşan Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili Türkiye'nin önemli tiyatrolarında, 8 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi, 9 Aralık'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre veKültür Merkezi, 10 Aralık'ta ise Ankara TED Koleji Ata Sahne'de gösteri yapacak olan bu efsanevi topluluk, 70 dansçı veorkestrası ile Türkiye'deki sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Gürcü dans topluluğu Sukhishvili, sahne performanslarını sadece danslarıyla değil, aynı zamanda özelkumaşlara işlenmiş 600 adet taşlı kostümlerle de büyülemeye devam ediyor. Dansçıların zarif ve güçlü hareketlerineuygun olarak tasarlanmış olan bu kostümler, geleneksel el yapımı işlemelerle, zengin kumaşlarla ve etkileyiciaksesuarlarla bezenmiştir.

Topluluğun sahne kostümleri, Gürcü halkının tarihine, kültürüne ve geleneklerine derin bir saygıyı yansıtıyor. Kostümleri tasarlayan ünlü tasarımcılar, modern teknikleri ve geleneksel el işçiliğini birleştirerek, her bir parçadatarihsel ve kültürel bir bağ kurmuşlardır. Örneğin, geleneksel Gürcü halıları ve safran sarısı gibi doğal renkler, kostümlerboyunca belirgin şekilde yer alır. Her bir el işçiliği, sadece bir estetik unsuru değil, aynı zamanda bir kültürel mirasolarak sahnede hayat bulur.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve biletleri tamamen tükenen gösteri, bu yıl yoğun talep üzerine Türkiye'ye beşinci kezgeliyor. İstanbul, Bursa ve Ankara'da sahne alacak olan topluluk, izleyicilere yine unutulmaz bir dans şöleni sunacak.

GÖSTERİ TAKVİMİ:

• 8 Aralık: İstanbul, İstanbul Kongre Merkezi (ICC)

• 9 Aralık: Bursa, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

• 10 Aralık: Ankara, TED Ata Sahne

Biletler Mticket, Biletix, Biletinial ve Myticket üzerinden satışta. Kaçırılmayacak bu gösteri için yerinizi hemen ayırtın!