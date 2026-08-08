Gümüşhane'de çiftler tarihi mekanlarda poz veriyor

Gümüşhane'de evlenecek çiftler, en özel günlerini ölümsüzleştirmek için stüdyolar yerine kentin tarihi ve doğal mekanlarını tercih ediyor.

Kentin tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, sundukları manzaralarla dış çekimlerin gözde adresleri arasında yer alırken, bu alanlarda yapılan fotoğraf çekimleri aynı zamanda Gümüşhane'nin kültürel mirasının tanıtımına da katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında yer alan 700 yıllık Kov Kalesi, sunduğu özgün atmosferle son yılların en popüler dış çekim adreslerinden biri haline geldi.

Tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çekimler, aynı zamanda kentin kültürel mirasının tanıtımına da katkı sağlıyor.

Kentte 15 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Zehra Dinç, AA muhabirine, yeni evlenen çiftlerin son yıllarda doğal ve tarihi mekanlara ilgisinin arttığını belirtti.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin ardından Kov Kalesi'nin de yoğun talep görmeye başladığını ifade eden Dinç, "Çiftler kendi zevklerine göre mekan seçiyor. Doğayı seviyorlarsa doğal alanları, tarihi ve mimari yapıları seviyorlarsa buna uygun mekanları tercih ediyorlar. Bugüne kadar yüzlerce çiftin en mutlu gününe eşlik ettim." dedi.

Dinç, tarihi kalenin atmosferiyle fotoğraflarda ön plana çıktığını dile getirerek, "İlk çekimimizi burada gerçekleştirdiğimiz çifte bu mekanı önerdiğimizde büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. Çok güzel bir çekim yaptık. Ardından diğer çiftlerimiz de fotoğrafları beğenince aynı mekanı talep etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Evliliğimiz de bu kale gibi sağlam ve uzun ömürlü olsun"

Tarihi kalede çekim yaptıran çiftlerden Çiğdem Selvi Ün ise fotoğrafçıların sosyal medya hesaplarında gördükleri karelerden etkilenerek bu mekanı seçtiklerini anlattı.

Kalenin tarihi dokusunun kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Ün, şöyle konuştu:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu tarihi mekanda, uzun ömürlü bir birlikteliğin simgesi olması düşüncesiyle düğün çekimimizi burada yapmayı tercih ettik. Farklı ve özel bir yer olması, doğal güzellikleriyle tarihi dokuyu bir arada sunması bizi en çok etkileyen unsurlar oldu. Evliliğimizin de bu kale gibi sağlam ve uzun ömürlü olmasını temenni ediyorum."

Fotoğraf çekimlerinden keyif aldığını ifade eden Ün, Kov Kalesi'nin kendileri için anlamlı bir simge haline geldiğini sözlerine ekledi.

Damat Mehmet Can Ün ise tarihi bir yapıda düğün fotoğrafı çektirmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, unutamayacakları bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA