Haberler

Görme Engelli Çocuk, Mutlak Kulak Yeteneğiyle Piyanist Olma Hayali Kuruyor

Görme Engelli Çocuk, Mutlak Kulak Yeteneğiyle Piyanist Olma Hayali Kuruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki görme engelli Çınar Öner, mutlak kulak yeteneği ile Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden biri olmayı hedefliyor. Küçük yaşta müziğe olan ilgisi ve yeteneği ile dikkat çeken Çınar, eğitimlerine devam ederek kendi bestelerini yapmaya başladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce "mutlak kulak" (absolut kulak) olduğu anlaşılan 8 yaşındaki görme engelli Çınar Öner, Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden olmak istiyor.

Bebeklikten itibaren seslere ve müzikli oyuncaklara ilgi gösteren doğuştan yüzde 100 görme engelli Çınar, ilk olarak annesinin aldığı oyuncak orgla ritimleri eksiksiz çalmaya başladı.

Dört yaşında duyduğu ritimleri birebir çalmayı başaran Çınar, daha sonra büyük bir piyano ve mobil uygulamalarla notalarla bağını güçlendirdi.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Afşin Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) müzik yetenek değerlendirmesine giren Çınar, eğitim almaya hak kazandı.

Burada "mutlak kulak" olduğu keşfedilen Çınar, bir yıl içinde kendi bestelerini yapmaya başladı.

"Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum"

Çınar Öner, AA muhabirine Afşin TOKİ Eshab-ı Kehf İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Piyano çalarken büyük mutluluk duyduğunu ve onunla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum. Besteler yapmayı seviyorum. Küçükken pille çalışan oyuncak orgumu çalıyordum, daha sonra bir büyüğünü aldık ve daha güzel şeyler çalmaya başladım. Eğitimler güzel geçiyor. Yeni eserler öğreniyorum."

Bir yılda 3 eser besteledi

Kendisini daha çok geliştirmek istediğini belirten Öner, "Kendime ait üç bestem oldu. En sevdiğim besteme 'sonbahar' adını verdim. Çocuk konservatuvarlarının yetenek sınavlarına girmek istiyorum çünkü kendimi geliştirip Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum." dedi.

Anne Sümeyra Öner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiğini ifade ederek, "Çınar'ın mutluluğunu artırmak ve yeteneğini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimine devam ediyor. Bir anne olarak onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum." diye konuştu.

"Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip"

Müzik öğretmeni Neslihan Öner, Çınar'a daha nitelikli eğitim verebilmek için üniversitelerin müzik bölümlerindeki akademisyenlerden destek aldığını söyledi.

Çınar'ın derslerinde çok başarılı olduğunu anlatan Öner, "Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip. Doğru imkanlar sağlandığında önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Tüm sesleri tanıyabiliyor ve derslerimiz şu anda inanılmaz akıcı geçiyor. Tek başına beste yapabilecek düzeyde ve kendi eserleri mevcut. Çınar ile ders işlediğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.