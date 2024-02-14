Görele'de Türk Halk Müziği Konseri Düzenlendi
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı. Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı.
Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.