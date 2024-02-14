Üye Girişi
Haberler

Görele'de Türk Halk Müziği Konseri Düzenlendi

Güncelleme:

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı. Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı.

Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Görele Belediyesi Hasan Ali Yücel Giresun Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title