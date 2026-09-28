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GNÇ Türkiye Sinema Festivali 75 ilde 777 bin seyirciyi sinemayla buluşturdu

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GNÇ Türkiye Sinema Festivali 75 ilde 777 bin seyirciyi sinemayla buluşturdu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda 777 bin seyirciyi ağırladı. Festival, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu; yeme-içme ve perakende sektörlerine de yansıdı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen festival, 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirildi. Filmler, festival kapsamında 90 lira bilet fiyatıyla izleyiciyle buluştu. 'Haydi Türkiye, Herkes Sinemaya' sloganıyla düzenlenen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Türkiye genelindeki sinema salonlarında hareketlilik oluşturdu.

2027'DE DE DEVAM EDECEK

'Film Sinemada İzlenir' mesajını öne çıkaran festival, sinema salonlarının bulunduğu alışveriş merkezlerinde hafta sonu boyunca büyük bir yoğunluk oluşturdu. Yaşanan bu hareketlilik yeme-içme ve perakende sektörlerine de yansıdı. Gelecek yıl da sürdürülmesi planlanan organizasyon kapsamında yetkililer, 25-26 Eylül 2027 tarihlerinde sinemaseverleri Türkiye genelindeki salonlarda yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor.

'YERLİ FİLMLERE DESTEK SÜRECEK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 günde 777 bin seyirci sinema salonlarında buluştu. GNÇ Türkiye Sinema Festivali'nde 75 ilimizde yaklaşık 1500 salonda yaşanan yoğun ilgi, sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeye, nitelikli yapımları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve gençlerimizin sinemayla bağını güçlendirmeye devam edeceğiz. Festivalimize ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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