Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, Dalış Turizminin Merkezlerinden Biri Oluyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor. Çanakkale'nin mavi derinliklerinde, Gelibolu'nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na ilişkin paylaşım yaptı. Ersoy paylaşımında, dalış turizminin yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek olmadığını, aynı zamanda tarihin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmek anlamına geldiğini vurgulayarak, "Dalış turizmi, yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek değil; aynı zamanda tarihimizin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmektir. Suların altında yatan batık gemiler, kahramanlık destanlarımızın sessiz şahitleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor. Çanakkale'nin mavi derinliklerinde, Gelibolu'nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz. Bir yandan su altı dünyasının benzersiz güzelliklerine dalıyor, diğer yandan tarihimizin izlerini, kültürümüzün köklü mirasını keşfediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda dalış turizmini; doğamızın eşsiz zenginlikleri ve kahramanlıkla yoğrulmuş tarihimizle buluşturmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İLK VE TEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, savaş dönemi batıklarının orijinal konumlarında korunduğu ve sistematik biçimde dalışa açıldığı dünyadaki ilk alanlardan biri olarak öne çıkıyor. 1915 Çanakkale Savaşları sırasında batan HMS Triumph, HMS Majestic, Bouvet, HMS Irresistible, Louis, SS Carthage ve HMS Hythe gibi gemiler, dönemin savaş teknolojisini ve insan hikayelerini günümüze taşıyor. Bu yönüyle park, hem askeri tarih hem de barış, hatırlama kültürü ve ortak miras bilinci açısından evrensel bir değer taşıyor. Sualtı Parkı, dalış turizmine açılmış 21 noktaya ev sahipliği yapıyor. Bunların 19'u savaş batığı, 2'si ise fay hattını da içeren resif dalış noktası. 3 metreden 84 metreye kadar farklı derinliklerde her seviyeden dalgıca hitap eden park, yılın 12 ayı boyunca dalış yapılabilmesine imkan tanıyor. En uygun sezon ise mayıs-kasım arası olarak öne çıkıyor.