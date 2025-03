Geleneksel El Sanatları Festivali renkli anlara sahne oldu

BURDUR - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatları ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla yapılan Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Festivalde 11 ilden 18 farklı sanat dalında 24 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının atölye çalışmaları bulunuyor.

Burdur Valiliği ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Geleneksel El Sanatları Festivali Burdur Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile başladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

11 ilden katılan ve geleneksel sanat dallarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını almış birbirinden kıymetli 20 sanatçının katıldığı festivalde, çalgı yapımı, sipsi, çoban kavalı, iki telli Kozağaç curası, ahşap oymacılığı, kabak kemane, Burdur bez dokuma, Alaca dokuma, deri işlemeciliği, ebru, yazmacılık, ahşap basmacılık, gümüş kazaz işçiliği, hüsn-i hat, cam üfleme, geleneksel okçuluk, iğne oyası, sim sırma, ipek koza çiçek yapımı, keçe, geleneksel giysili bebek, çini, naht sanatı ve körüklü çizme yapımı gibi el sanatlarından oluşan stantlar sergileniyor.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi; "Bugün Geleneksel El Sanatları festivalimiz için Burdur'dayız. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz bu festivali Bakanımızın da direktifleri ile Türkiye'de inşallah en az 10 şehrimizde Yaşayan Miras Festivalleri adı altında yapmayı hedefliyoruz. Açıkçası somut olmayan kültürel mirasımızı önce bugüne sonra da gelecek kuşaklara, çocuklarımıza aktarmak bizim için çok kıymetli. Bakanlığımız Türkiye'de 20 şehirde Türkiye kültür yolu festivallerini organize ediyor onun haricinde de az önce söylediğim gibi 10 şehrimizde de inşallah Geleneksel Sanatlarla vatandaşlarımızı hemşerilerimizi ve belki de yurt dışından gelen misafirlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde farklı şehirlerimizde bu geleneksel festivallerimizi tanıtacağız." dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan ise, "Burdur folklorik değerler açısından son derece önemli bir şehir. Bugün Geleneksel Kültür Festivali noktasında El Sanatları Festivali'nde farklı şehirlerden gelen el sanatları, zanaatkarları ve sanatkarların hepsine hoş geldiniz diyorum. Bunun içerisinde Burdurlu El Sanatkarlarımız da var Burdur kendi sazını, kendi sözünü üretmiştir. Dolayısıyla gittiğiniz zaman coğrafyadaki bu güzellik gönül teline dokunmuştur. Dolayısıyla sazıyla, curasıyla, kabak kemanesi ile sanatçının aynı zamanda bu enstrümanı da yaptığı bir şehirdir. Bu pek çok yerde rastladığımız bir durum değil ve bu anlamda 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmış bir şehir. Dirmil dediğimiz Altınyayla ilçesinin sipsisi de, türküleri de, Kozağaç'ın türküleri ve özellikle Kozağaç curası herhalde sanat dünyasına en önemli enstrümanlarındandır. Be bu eserlerin de Burdur'dan çıkması ayrıca son derece anlamlı bizim için. 10 ilçesinde inanılmaz bir insani ve değer potansiyeliyle de Burdur son derece güzel ve görülmeye değer bir şehir. O yüzden biz her gördüğümüzü her vesileyle, herkesi Burdur'u görmeye, tanımaya, keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

Festival 23 Mart günü 18.00'a kadar Kültür Merkezi'nde devam edecek.