Gaziantep'te Hemşehriler Derneği Festivali'nde Şanlıurfa Standı'na yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 7. si düzenlenen Hemşehriler Derneği Festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standı coşku dolu eğlencelerle vatandaşları bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Festival Park'ta, çevre illerin ve ilçelerin belediyeleri ile derneklerinin de katılımıyla kültür, sanat ve yemeklerin Gazi şehirlilere sergilendiği festivalde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Urfa ahengi ile bir araya gelen vatandaşlar halaylar çekerek renkli görüntülere yer verdi.

"Fırat'ın ortadan geçtiği iki mahalle gibi"

Kardeşlik buluşması olan festivalde tüm herkesin kendi maharetini sergilediği bir alan olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep ile Şanlıurfa'nın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini de ifade ederek, "Hemşehri Buluşmaları olarak yapılan bu etkinlik tabi çok güzel. Bu hemşeri buluşmalarından da öte kardeşliğimizi ifade ediyor. Birde şu var, herkes kendi maharetini sergiliyor ve kendi güzelliğini ortaya koyuyor. Gerçekten bir festival, bir tarafı Gaziantep bir tarafı Şanlıurfa olan Fırat'ın ortadan geçtiği iki mahalle gibi ikisinin de çok derin tarihi, geniş kültürü ve önemli gastronomi var. İki şehir şu güzelliği yaşıyor, rekabet içerisinde değil birlikte beraber yükselmek için çaba sarf ediyor" dedi.

" Buraya geldiğimiz zaman sevgi hissediyoruz"

Bölgenin kültür anlamında benzerlik taşıdığını ve Gaziantep'e geldiklerinde sevgi ve huzur hissettiklerini aktaran Beyazgül, "Urfa biliyorsunuz dünyada tabii ki benzeri olmayan bir durum. Tarihin sıfır noktası ama bu bölge Mezopotamya bölgesi, bu bölgedeki insanların yaşayış ve kültürü birbirine çok benzerler. Buraya geldiğimiz zaman sevgi hissediyoruz, huzur hissediyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ile birlikte stantları ziyaret ederek etkinlikleri yerinde gördü. Festivalde ise Urfa ahengi ve tiyatro oyunları sergilenirken sonrasında ünlü şarkıcı Münevver Özdemir, şarkılarıyla festivale gelenleri şenlendirdi.

Hemşehri Dernekleri Festivali'ne, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin katıldı.