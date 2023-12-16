Uluslararası Göç Örgütü tarafından düzenlenen 'Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu' konulu fotoğraf sergisi Gaziantep'te açıldı. Sergi, göçmenlerin yaşadığı zorlukları ve Türkiye'nin göç politikalarını anlatıyor.

Gaziantep'te "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

GAZİANTEP - Uluslararası Göç Örgütü tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" konulu fotoğraf sergisi Gaziantep Zeugma Kongre Kültür ve Müze Merkezi fuaye alanında açıldı.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" konulu fotoğraf sergisi IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau'nun katılımıyla Gaziantep Zeugma Kongre Kültür ve Müze Merkezi fuaye alanında açıldı. Bonneau, "Uluslararası Göçmenler Günü" çerçevesinde gerçekleştirilen sergi açılışında Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Uyumlu bir toplumu teşvik etmenin zamanı geldi"

Güvenli ve düzenli göçün toplumlara son derece olumlu bir fayda olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau, "Kimseyi geride bırakmadığımızda, iyi yönetilen göçün gücünden yararlandığımızda, birlikte yeniden inşa edebiliriz. Zorlukların üstesinden geldikçe, birlikte çalışmanın ve herkesin gelişebileceği ve haklarından yararlanabileceği gerçekten uyumlu bir toplumu teşvik etmenin zamanı geldi. Hepimizin içinde yaşamak istediğine inandığım bir toplum bu. Son olarak depremlerin ardından gösterdiği liderlik için Türkiye Cumhuriyet hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çabalarınıza katkıda bulunmak için buradayız ve Türkiye'de göçün iyilik için bir güç olmasını sağlamak için burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye, mazlum ve mağdurların sığınacağı güvenli bir liman olmuştur"

Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde geçici koruma çerçevesinde sığınmacılara ev sahipliği yaparak bölgedeki hadiselere karşı duyarsız kalmadığını belirten Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz ise, "Tabi dünya var olduğundan bugüne yeryüzünde birçok göç hareketi meydana geldi. Bu göçlerin bir kısmı ekonomik kaygılar neticesinde gerçekleşirken büyük ekseriya ise yaygınlaşan şiddet hareketleri, ülke içi siyasi çekişmeler ve anarşi hareketleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti 3 milyonun üzerinde geçici koruma çerçevesinde sığınmacılara ev sahipliği yaparak bölgedeki hadiselere karşı duyarsız kalmamıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan insanlık dramlarına karşı sessiz kalmayan Türkiye, çoğu zaman maddi külfetlerini bir kenara bırakıp mazlum ve mağdurların sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Devletimiz sığınmacıların kendi ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüşünü sağlamak adına, gerek uluslararası gerekse de bölgesel manada önemli bir aktör olmaya devam edecektir. Bölgenin güvenli hale getirilmesi, iskanı ve istihdam olanağının sağlanması birinci öncelik olarak belirlenerek dış politika stratejileri oluşturulmuştur. Türkiye sınırlarının yanı başına tekrar eski huzur ortamının tesis edilmesi için gerekli adımları atmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Göçmenlerin depremlerden nasıl etkilendiklerini de anlatan fotoğraf sergisi, 21 Aralık'a kadar Gaziantep Zeugma Kongre Kültür ve Müze Merkezi fuaye alanında gezilebilecek.