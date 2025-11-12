Gaye Özen'in 'Hayatiyet' Sergisi Zeyrek Akademi'de Açıldı

Sanatçı ve eğitmen Gaye Özen'in "Hayatiyet" adlı tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan sergisi, Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi bünyesinde hazırlanan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Özen, eserlerinde hayatiyetin doğadaki tezahürlerine yer verdiğini dile getirdi.

Hayatiyet kavramının önemine değinen Özen, "Hayatiyet tam da şu yaşadığımız zorlu süreçte hatırlamamız gereken en öncelikli değerlerimizden. 'Her canlı sudan yaratılmıştır.' ayeti bizlere bir kez daha suyun ne kadar hayati olduğunu düşündürüyor. Buradan yola çıkarak sergi vesilesiyle hayatiyet kelimesini yeniden dile getirmek istedim. Hemen hemen her minyatürümde ırmak, nehir, deniz bunlardan biri yoksa dahi bir bulut ve hatta bir su damlası yer alıyor. Yüzde 60 suyun taşıyıcısı olan insanın suyla hemhal olması kaçınılmaz." diye konuştu.

Beş minyatürünün ulusal ve uluslararası farklı koleksiyonlarda yer aldığını dile getiren Özen, şöyle devam etti:

"Bu eserlerden 4 tanesini sergide sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Bunlardan 22'si İstanbul çeşmelerini çalıştığım eserler. 12'si içinden su geçen minyatürler. 2010 yılında Prof. Dr. Nil Sarı hocamın öncülüğünü yaptığı çeşmeler projesinde ecdadımızın su kültürüne işaret eden birbirinden değerli İstanbul çeşmelerini çalışmıştık ve o tarihte çeşmeleri gündeme getirmiş, farkındalık yaratmış, birçok sebil ve çeşmenin restorasyonuna vesile olmuştuk."

Eserlerinde suyun hayatiyetinin altını çizdiğini kaydeden sanatçı, "Bu sergiyle çeşmeleri bir defa daha hatırlatırken insanlığın, kuraklık korkusuyla yaşadığı şu dönemde yeniden ve acilen suyun kıymet ve azizliğine bir bakış olsun istedim. Suyu koruyabildiğimiz müddetçe tabiat ve tüm canlılar hayatiyet kazanmaya devam edecek. Sergide de bu bilinçle hayati bir parçamız olan berrak suya sahip çıkalım diyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

"Gaye Özen, Türkiye'de bu sanatı en üst seviyede icra etmektedir"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nil Sarı ise Gaye Özen'in eserlerinde minyatür ve tezhip sanatını oldukça güzel resmettiğini vurgulayarak, "Gaye hoca, öz sanatlarımızdan birisi olan minyatür sanatına çok kıymetli eserlerle katkıda bulunuyor. Eskilerin tabiriyle bu sergideki eserler 'aliyyül ala' bir şekilde muhteşem bir değere sahip. Gaye Özen, Türkiye'de bu sanatı en üst seviyede icra etmektedir. Tek üzüntüm bu muhteşem sanatçı ve onun icralarının hem Türkiye'de hem dünyada yeterince tanınmadığı içindir. Gaye Özen'in eserlerinin, bu çalışmaların güzelliğine yakışır bir şekilde tanıtılması gerektiğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.

Sarı, minyatür ve tezhip sanatının üretimlerini yakından takip ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada gördüğüm temel durum, sanatçılarımızın eserlerinde yeni bir şeyler ortaya koyma isteğidir. Fakat onlar bu sanata dair yenilik yapmak isterken ne yazık ki karikatür eserler ortaya çıkıyor. Ayrıca, söz konusu karikatür eserler, bu sanatın özünü ve ruhunu kaybetmesine yol açıyor. Elbette yenilik olmadan, birbirini tekrar eden eserlerle sanat gelişmez. Yenilik ancak o sanatı gerçekten özümsemiş sanatçıların ellerinden ortaya çıkar. Gaye Özen'in eserleri bu sanatın özünü ve ruhunu özümseyerek en üst düzeyde ortaya çıkmış eserlerdir."

Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaye Özen hakkında

Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Dekor ve Kostümü Bölümünü 1993'te bitirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalında Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Nakışhanesi'nde 1998'de "Türk Süsleme Sanatları" dersleri almaya başlayan Özen, 2001'de "tezhip ve minyatür icazeti" aldı.

Bodrum Gümüşlük "Eklisia"da tezhip ve minyatür çalışmalarıyla "Bir Elif Melek" isimli ilk kişisel sergisini 2005'te açan sanatçı, bugüne kadar çok sayıda tezhip ve minyatür sergisinde yer aldı.

Gaye Özen, Zeyrek Akademi'de Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi eğitim kadrosunda minyatür eğitmenliği görevini sürdürüyor.