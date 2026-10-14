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Giresun'da düğünde altın yerine bir çuval fındık takıldı! Damadın arkadaşından sürpriz hediye

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Giresun'da düğünde altın yerine bir çuval fındık takıldı! Damadın arkadaşından sürpriz hediye
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Giresun'un Espiye ilçesinde Özgür ve Damla Elmalı çiftinin düğününde, damadın arkadaşı Furkan Maraş çifte altın ya da para yerine yaklaşık 25 kilogram fındık dolu bir çuval hediye etti. Sıra dışı takı davetlileri şaşırtırken çift hediyeyi gülümsemeyle karşıladı, damat Elmalı da arkadaşına teşekkür etti.

  • Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen düğünde damadın arkadaşı Furkan Maraş, çifte altın veya para yerine yaklaşık 25 kilogram fındık hediye etti.
  • Özgür Elmalı ve Damla Elmalı çiftinin düğününde takılan bir çuval fındık, davetlilerin ilgisini çekti.

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen düğünde, damadın arkadaşı altın ve para yerine bir çuval fındık hediye ederek davetlilere sürpriz yaptı.

Espiye ilçesinde hayatlarını birleştiren Özgür Elmalı ve Damla Elmalı çiftinin düğün töreninde, alışılmışın dışında bir takı sürprizi yaşandı. Damadın arkadaşı Furkan Maraş, düğünde çifte altın veya para yerine bir çuval fındık hediye etti.

ÇUVALDA YAKLAŞIK 25 KİLO FINDIK VARDI

Çuvalda yaklaşık 25 kilogram fındık bulunduğu öğrenildi. Fındık üretimiyle öne çıkan Giresun'da gerçekleştirilen bu sıra dışı hediye, düğüne katılan davetlilerin de ilgisini çekti. Şaşıran çift ve davetliler, hediyeyi gülümsemeyle karşıladı.

BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİK

Furkan Maraş, arkadaşına farklı bir hediye vermek istediğini belirterek, "Düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik. Kendisi arkadaşımız. Böyle bir takı takmak istedim" dedi.

Damat Özgür Elmalı da kendisine yapılan sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Furkan Maraş'a teşekkür etti.

Düğünde altın yerine takılan bir çuval fındık, davetliler arasında renkli ve şaşırtıcı anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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