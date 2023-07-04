Erzurum'da bulunan Feyzullah Efendi Konağı, geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yaparak ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Konak, Erzurum'un güler yüzüne ve kadim misafirperverliğine tanıklık ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak ziyaretçilere açılan konak, geleneksel el sanatlarının canlandırıldığı bir mekan haline gelmiştir.

Feyzullah Efendi Konağı, Erzurum Geleneksel El Sanatlarına ev sahipliği yapıyor

ERZURUM Dünün Feyzullah Efendi Konağı bu günlerde Erzurum Geleneksel El Sanatlarına ev sahipliği yapıyor, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

19. yüzyıl geleneksel Erzurum konut mimarisinin sırlarını aktaran konakta, ilk olarak Erzurum'un güler yüzüne ve kadim misafirperverliğine şahit oluyorsunuz. Odaları gezdikçe kültür dünyanıza güzellikler ve yeni kapılar açılıyor. Topçu Kemal Ağa tarafından yaptırılan ve Feyzullah Efendi Konağı olarak bilinen konak uzun yıllar metruk halde zamana direnmeye çalıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılındaki "Kültür Yolu Projesi" kapsamında kamulaştırıldı. Yaklaşık 4 yıllık restorasyon çalışması sonunda ayağa kaldırılan konak, dünden bugüne ayakta kalabilen mesleklerin canlandırıldığı müze olarak ziyaretçilerine açıldı.

Tandırbaşı molası ve zamanda yolculuk

Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı, ziyaretçilerine kültür dünyasının kapılarını aralarken; Oltu Taşı ustasından yorgancıya, dericisinden bakırcısına, şapkacısından abacısına kadar canlandırmalar arasında gezme fırsatı veriyor. Ücretsiz olarak gezilebilen ERGES Konağı, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkma imkanı sunuyor. Erzurum Kalesi'nin alt kısmında ve Kurşunlu Camii hizasında bulunan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ERGES Konağı, hem geleneksel el sanatlarının zenginliği ile buluşturuyor hem de kırlangıç tavan altında tandır başı molası imkanı veriyor.

Geçmişten günümüze ayakta kalan meslekler

ERGES Konağı'nda geçmişten bu günümüze ayakta kalabilen mesleklerin canlandırmasının neredeyse bire bir olarak sergilediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, "Geçmişimizi geleceğe taşıyan geleneksel el sanatlarımız burada yaşatmak istedik. Her türlü detayına dikkat edildi. Hatta bazı ziyaretçilerin zaman zaman canlandırmaları gerçek sandığını görüyoruz. ERGES Konağı'nda; bakırcı, Oltu Taşı ustası, derici, şapkacı, tiftikçi, yorgancı, yüncü, abacı ve ehramcı canlandırmaları bulunuyor. Burada her detayında insanımızın hayallerini, çalışkanlığını, mücadeleci ruhunu, misafirperverliğini görebilirsiniz. Çünkü onlar; asırlar boyu çeşitlenip büyüyen kültürel yapımızın, yaşam biçimimizin en iyi tanıkları ve taşıyıcılarıdır." dedi.

Her ziyaretçi bizim için misafir

ERGES Konağı'nın müze hizmeti yanında Erzurum misafirperverliğini en güzel şekilde vücut bulduğunu belirten Engin, "Ziyaretçilerimiz bizler için misafirlerimizdir. Konağımızın kıymetli misafirleri. Erzurum misafirperverliği ile keyifli sohbetlerin mekanı olan konağımızda soluklanmak, dinlenmek mümkün. İster bahçemizde bir çay sohbeti, ister tandır başında tatlı bir mola isterseniz bir kitapla hayata kısa bir ara verebilirsiniz."