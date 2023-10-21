Fazıl Say'ın İsviçre konserlerinin iptal edilmesine AK Parti'den sert tepki: Kınıyoruz

Filistin için barış çağrısında bulunan ve konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını desteklediğini ifade eden piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İsviçre'de düzenleyeceği konserler iptal edildi. Say karara tepki gösterirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar." dedi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için yaptığı barış çağrısını desteklemesi sonucunda İsviçre'deki konserleri iptal edildi. Say konserlerin iptaline tepki gösterirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu durumu kınadıklarını açıkladı.

"SEBEP OLARAK FİKİRLERİMİ GÖSTERDİLER"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayan ve Filistin için barış çağrısında bulunan Fazıl Say, İsviçre'de düzenleyeceği konserlerinin, iptal edildiğini duyurarak karara tepki gösterdi. Say, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır. 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.

"ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMINI SAĞDUYULU VE BARIŞÇIL BULDUM"

Orta Doğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum . İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim. Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

"GÜVENİM OLDUKÇA SARSILDI"

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim." diyen Say, "Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla."

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Say'ın açıklamasının ardından söz konusu sansür gündem yaratırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararı kınadıklarını belirtti. Çelik, "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcularıve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YAKLAŞIMI TAKDİR EDİLESİ"

Çelik şöyle devam etti: "Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur. Sn. Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu'nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn. Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

"TÜM DEĞERLERİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar. Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak... Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız... Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek... Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."