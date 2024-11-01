Üye Girişi
Haberler

Fatsa'da 1800 Yıllık Roma Mil Taşı Keşfedildi

Fatsa'da 1800 Yıllık Roma Mil Taşı Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait, M.S. 239 yılına tarihlenen bir mil taşı bulundu. Cami cemaati ve vatandaşlar tarafından yıllarca oturak olarak kullanılan taş, Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi öğretmeni Aydın Bal'ın ihbarı ile keşfedildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait, M.S. 239 yılına ait mil taşı bulundu. 1800 yıllık mil taşının cami cemaati ve vatandaşlar tarafından yıllarca oturak olarak kullanıldığı belirlendi.

Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Laleli Merkez Cami yanında keşfedilen taş, Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Aydın Bal'ın ihbarı sonucu fark edildi. Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ve Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in incelemeleri sonucunda taşın Roma dönemine ait mil taşı olduğu tespit edildi.  Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren bu taşlar mil taşı olarak adlandırılıyordu.

MİLATTAN SONRA 239 YILINDA ROMA İMPARATORU 3. GORDIANUS DÖNEMİNE AİT

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk'ün yaptığı çeviriye göre, taşın M.S. 239 yılına ve Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirtildi. Çevirisi yapılan taş yazıtta, imparatorun adının onurlandırıldığı ve bu yolun imparator tarafından yeniden yaptırıldığı ifadelerinin de yer aldığı görüldü. Taşın önemini ve keşif sürecini anlatan Doç. Dr. Evcim, "Bölgedeki vatandaşların ilgisi bu önemli buluşun yapılmasına katkı sağladı. Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Aydın Bal, bu tarihi taşın varlığını bizlere ihbar etti. Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ile bölgeye gidip ilk incelemelerimizi yaptık. İlk tespitimize göre taşın, Roma dönemine ait bir mil taşı olduğunu düşündük. Yazıtın okunabilmesi için Marmara Üniversitesi'nden epigrafi ve dil bilim uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk'e ulaştık. Kendisi, görüntüleri inceledikten sonra taşın MS 239 yılına ait olduğunu ve Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından bir onurlandırma yazısıyla dikildiğini belirtti" dedi.

CAMİ CEMAATİ OTURMAK İÇİN KULLANMIŞ

Evcim, taşın Roma döneminde Bolaman ve Yalıköy arasında doğal bir liman yolunun yapımı için dikildiğini düşündüklerini belirterek, "Bu yolun ikinci milinde bulunan taş, Bolaman ve Yalıköy arasında doğal bir liman yolunun inşası için dikilmiş. Taş, ne yazık ki orijinal yerinde bulunmuyordu; 1970'lerde cami temeli atılırken bulunmuş ve sonrasında yan yatırılarak oturma amacıyla kullanılmış" ifadelerini kullandı.

Ordu'da ilk kez bir mil taşı keşfedildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Evcim, taşın müzeye kazandırılma sürecine de değinerek, "Mil taşının, kültürel mirasımız açısından taşıdığı önem ve dikildiği yerde olmaması nedeniyle Ordu Müze Müdürlüğü'ne kaldırılması gerekti. Fatsa Belediyesi'nin de desteğiyle taş, müzeye nakledildi. Bu önemli eserin, Ordu tarihine kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

 İşte Narin'in taşındığı araç! Ekipler her detayı böyle incelemiş

İşte Narin'in taşındığı araç! Ekipler her detayı böyle incelemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 2-3 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.