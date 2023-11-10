Eskişehir Valiliği, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Özel Videolar Paylaştı
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Eskişehir Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı sebebiyle özel videolar hazırladı. Videolarda, Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin ve vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğrafları yer aldı. Videolar, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve 'Özlemle Anıyoruz' notuyla sonlandırıldı.
Eskişehir Valiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı sebebiyle özel videolar hazırlandı.
Büyük Önder Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin ve vefatının ardından Eskişehir'deki törenlerin fotoğraflarını içeren videolar, Valiliğin sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı üzerine Eskişehir'de düzenlenen törenlerden kesitler" ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i teşriflerinden kesitler" başlığıyla yayınlandı.
Videoların sonunda "Özlemle Anıyoruz" notu paylaşıldı.