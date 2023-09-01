Esenler Belediyesi Evliya Çelebi'yi Anma Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin İzinde Fotoğraf Yarışması' sonuçları bugün açıklandı. Yarışmada birinci Ali İhsan Öztürk oldu.

Geçtiğimiz kültür sanat sezonunu ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye ithaf eden Esenler Belediyesi, " Evliya Çelebi'nin İzinde Fotoğraf Yarışması"na ev sahipliği yaptı. Yüzlerce fotoğraf ilgilisinin binlerce fotoğrafla katılım sağladığı yarışmanın sonuçları ise bugün açıklandı.

Esenler Belediyesi, 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden seyyah Evliya Çelebi'ye ithafen bir fotoğraf yarışması düzenledi. " Evliya Çelebi'nin İzinde" temasıyla Evliya Çelebi'nin coğrafyasını gözler önüne seren yarışmanın sonuçları ise bugün açıklandı. Jüri koltuğunda Prof. Dr. Emre İkizler, İbrahim Zaman, Erhan Sevenler, Fırat Yurdakul ve İsa Terli'nin oturduğu yarışmaya çeşitli temalarda gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında çekilmiş çok sayıda fotoğraf katıldı. Yarışmanın kazananları, belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Eserler Sergilenecek

Yarışmada birinci 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın mansiyon ödülleri 2 bin 500 TL. Yarışmada sergilemeye hak kazanılan eserler ise 750 TL ödüle hak kazandı. Yarışmanın kazananları ödüllerini 23 Eylül'de düzenlenecek Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezon Kapanış Programı'nda alacak. Program günü sergi ödüllü 26 fotoğraf, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Ayrıca yarışmanın kazanan fotoğrafları ise sergi kataloğunda bir araya getirilecek.

İşte yarışmanın kazananları ve eserleri: Birinci: Ali İhsan Öztürk (Ahlat Selçuklu Mezarlığı), İkinci: Turhan Ülgüdür (Edirne), Üçüncü: Gülin Yiğiter (Kars)

Mansiyonlar Ödülüne hak kazananlar ise şöyle: Hakan Yürül (İran-Palangan Köyü), Münevver Ulusoy (Eski Cami), Nurettin Boydak (Kudüs)

Sergilemeler: Ahmet Durmuşoğlu (Ayasofya'dan Sultanahmet'e Bakış), Aydın Sertbaş (Kuzguncuk), Bahadır Sansarcı (Ağrı Dağı), Deniz Kalaycı (Kıble Dağı), Deniz Kalaycı (Rize), Emir Tetik (İstanbul), Fatih Ekmen (Çamlıca ve Galata), Fatma Salt (Doğubayazıt), Hakan Yaralı (Adana), Hakan Yaralı (İzmir), Hasan İçel (Antalya), Hasan İçel (Göynük), Kemal Vurğun (Konya-Karapınar), Melih Sular (Mısır), Merve Ergin (Kayseri), Murat Bakmaz, Bakü), Mustafa Demirbaş (Gün Batımında Midyat), Muzaffer Murat İlhan (Denizli), Nuri Çoban (Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi), Salih Kuş (Cumalıkızık'ta Sabah) - İSTANBUL