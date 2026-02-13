Haberler

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oyunu kullandı.

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bedir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Bedir, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı."

Bedir, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını tercih etti.

Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Bedir, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu söyledi.

Sanatsal olarak da fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Bedir, "Gazze konusunda çok hassasız, orada çekilen fotoğrafları görünce derinden etkileniyoruz. AA, dünyanın her yerinde, fotoğraf oylamasında emeği geçenlere ve bu kareleri bizlere ulaştıranlara çok teşekkür ederiz." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
