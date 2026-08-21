Erzurum Kültür Yolu Festivali 6. Gün: Tezhip, Şehir Kimliği ve Mukaddes Emanetler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde geleneksel sanatlardan kentin kültürel hafızasına, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri'nden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti.

Tezhip sanatının incelikleri uygulamalı atölyede katılımcılarla buluşurken, Erzurum'un şehir kimliğini şekillendiren kültürel değerler söyleşide ele alındı. Festival, sergi ve çocuk etkinlikleriyle de farklı yaş gruplarını kültür ve sanat etrafında bir araya getirdi. Kübra Coşkun ve Havva Beyim Akar tarafından gerçekleştirilen Tezhip Atölyesi'nde katılımcılar, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle geleneksel Türk bezeme sanatının önemli dallarından biri olan tezhip sanatını yakından tanıdı. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve yazma eserlerin altın ve canlı renklerle bezenmesinde kullanılan tekniklerin aktarıldığı atölyede, simetri, bitkisel motifler ve ince işçilikle şekillenen tezhip sanatının estetik anlayışı ve kültürel mirastaki yeri ele alındı.

Erzurum'un şehir kimliği kültürel değerleriyle ele alındı

Araştırmacı-Yazar Murat Ertaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Erzurum Şehir Kimliğinin Kültürel Temelleri" söyleşisinde, kentin kültürel hafızası ve şehir kimliğini oluşturan temel unsurlar konuşuldu. Erzurum'un örf ve adetleri, geleneksel yaşam biçimi ve sosyo-kültürel yapısının şehir kimliği üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği programda katılımcılar da görüş ve sorularıyla söyleşiye dahil oldu.

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ziyaretçilerle buluştu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" Sergisi, Osmanlı'nın Haremeyn'e hizmet anlayışını ve kutsal mekanlarla kurduğu bağı yansıtan 57 eseri ziyaretçilerle buluşturdu. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından hazırlanan seçkide; Osmanlı padişahlarının hüsn-i hat eserleri, surre kesesi ve altınları, Kabe'nin iç ve dış örtüleri, Kabe kuşağı parçaları ile usta hattatlar tarafından kaleme alınan Kur'an-ı Kerim örnekleri yer aldı. Sergide ayrıca Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalındıktan sonra yurt dışındaki satışı engellenerek Türkiye'ye kazandırılan iki çini karo da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı