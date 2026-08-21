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Camide İmamın Ayakkabısını Çalan Şüpheli Yakalandı

Camide İmamın Ayakkabısını Çalan Şüpheli Yakalandı
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah namazı sırasında bir camide imamın ayakkabısını çaldığı öne sürülen şüpheli, farklı camilerde de görülünce imamlar tarafından takibe alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah namazı sırasında bir camide imamın ayakkabısını çaldığı öne sürülen şüpheli, farklı camilerde de görülünce imamlar tarafından takibe alındı. Elinde valizle cami cami dolaştığı iddia edilen şüpheli, yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 20 Ağustos sabahı saat 05.45 sıralarında Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah namazı sırasında elinde valiz bulunan bir kişi camiye girdi. İmam ve cemaatin namaz kıldığı sırada ayakkabılığa yönelen şüpheli, imamın ayakkabısını alarak elindeki poşete koyduktan sonra camiden ayrıldı.

Namazın ardından ayakkabısının olmadığını fark eden imam, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde elinde valizle camiye gelen şüphelinin ayakkabıyı aldığı ve camiden ayrıldığı belirlendi.

İmamlar birbirini uyardı, şüpheli takibe alındı

Yaşanan hırsızlığın ardından imam, çevredeki diğer camilerde görev yapan imamları şüpheli hakkında uyardı. Kısa süre sonra elinde valiz bulunan aynı kişinin farklı camilerde görülmesi üzerine imamlar şahsı takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu yerin tespit edilmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, imamların takibi sonucu yeri belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Cami cami dolaştığı iddia edildi

Öte yandan şüphelinin daha önce de farklı camilerde ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edildi. Şüphelinin çaldığı ayakkabıları ikinci el pazarında sattığı da öne sürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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