Erzurum Kültür-Sanat Evi ziyarete açıldı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa hizmete sunduğu Erzurum Kültür-Sanat Evi'nin açılışı için bir tören yapıldı.

Erzurum Kalesi'nin yanı başında bulunan bir konağı kültür ve sanat evi haline dönüştüren proje tamamlandı ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Erzurum Kültür-Sanat Evi'nde şehrin tarihi, kültürel, sosyal ve yaşamında kesitler sunuluyor. Açılış için yapılan törene Erzurum Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Mülkiye Başmüfettişi Mete Gürbüz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, davetliler vatandaşlar katıldı.

Açılış programında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Şehir Arşivi Kurucusu ve Tarihçi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen birer konuşma yaptı.

"Geçmişle bu gün arasında bağ kuruyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kültür kodlarını canlı tutmak ve bu zenginliği geleceğe aktarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, " Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi "tanımak" ve "bilmekle" mümkün olacak. Dolayısıyla göreve geldiğimiz ilk yıldan bu zamana kadar geçen süre zarfında geçmişle bugün arasında bir iletişim ve etkileşim kurabilmenin gayretini gösterdik. Kültürel yatırımlara yoğunlaşmamızın yanında, gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle aslında gücümüzün kaynağını teşkil eden kültürel zenginliklerimize yönelik olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

"Erzurum'da değer katacak bir hizmet"

Medenileşmenin sadece teknolojik gelişmeyle değil aynı zamanda tarih kültür ve sanat alanlarında da gelişme ile mümkün olacağını söyleyen Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Bu yönde ülkemizde son 10 yılda teknolojik anlamda çok önemli gelişmeler kaydedilmiş ve aynı zamanda tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkılması noktasında önemli adımlar atılmıştır. Erzurum Kültür Sanat evinin de bu yönde gerek şehrimizin gerekse de ülkemizin kültür ve sanat birikimine katkı sağlayacağı kuşkusuzdur" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı ve Erzurum Kültür-Sanat Evi gezildi.