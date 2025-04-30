Erzurum'da Sanatçılardan Gazze'ye Tepki Sunan Eserler Sergilendi

ERZURUM'da akademisyenler ile üniversite öğrencileri, hazırladıkları 100'den fazla eserle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Emzik, biberon ve çıngırak ile oluşturulan eserlerde, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 'Gazze-Bir Soykırımın Anatomisi' konulu sergi ve performans etkinliği düzenlendi. Resimden grafiğe, tiyatrodan seramiğe, heykelden fotoğrafa farklı sanat dallarındaki 100'den fazla eser, okul koridorlarında sergilendi. Öğrenciler ve akademisyenlere tarafından hazırlanan eserlerde, Gazze'deki katliam ile öldürülen çocuklar yer aldı. Emzik, biberon ve çıngırak ile oluşturulan eserlerde, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekildi.

'MASUMİYETE YAPILAN SALDIRI'

'Sarsılmaz Çığlık' ismini verdiği eserinde bebeklere yönelik zulmü yansıtmak istediğini anlatan Grafik Sanatlar Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sultan Örs, "Bebeklere olan zulmü katliamı yansıtmak istedim. Çocuğu temsilen oyuncak olan çıngırağı ele aldım. Çocuklara olan katliam ve zulmü ele alarak böyle bir çalışa yaptım" dedi.

Aynı bölümden son sınıf öğrencisi Esra Ülkü Doğan ise "Çünkü Gazze'de en acımasız saldırı onlara. Onun için daha çok bebeklerin ölümünü ele almak istedim. Yapılan saldırıyı bombayla anlattım ve bebekleri ele aldığı için emzikle birleştirdim. Masumiyete yapılan saldırı bence kabul edilmemeli. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmalıyız" diye konuştu.

Fakülte koridorlarının sergi alanına dönüştürüldüğü etkinlikte, Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli de 'Sahiplenilmeyen İz' konulu performans gösterisi yaptı.

'İZ VAR AMA KATİL YOK'

Sergi alanı girişe döktüğü kırmızı boya ile performansını gerçekleştiren Cinisli, "İz bir tanıklıktır, bir olayın silinmeyen işaretidir. Bu izleri sahiplenmemek ve onları görmezden gelmek vicdani bir boşluk ve insanlık sorunudur. Olay yerinde iz vardır, katil vardır. Parmak izinden izin sahibini buluruz. Günümüz dünyasında dünyanın her yerinde soykırım var. İz var ama katil yok. Herkes sessiz bir tanık. Herkes sessizce buna tanıklık ediyor sadece. Dünyanın her yerinde savaşta insanlar ölüyor. Amacım biraz da insanları rahatsız etmekti. Sanatçısından siyasetçisine herkes sadece konuşuyoruz ya da sanat malzemesi olarak kullanıyoruz. Performansımla Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek istedim" diye konuştu.

'17 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK ÖLÜMÜ'

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, okul koridorlarını sergi salonuna dönüştürdüklerini söyledi. Bütün bölümlerin sergiye katkı sağladığını kaydeden Aydemir, "Soykırım uygulayan İsrail'in en önemli karakteristik unsuru özellikle çocuklara odaklanarak bir katliam gerçekleştirmeleri. 17 binin üzerinde çocuk ölümü var. Kadın ölümleri de yine 17 binin üzerinde. İsrail özellikle bunu yapıyor. Amacımız bir ajitasyon yapmak değil, amacımız olanı yansıtmak. Olan da hakikaten bu. Özellikle Filistinli çocuklar üzerine odaklanan bir soykırım" dedi.