Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Özel Bireyler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi

Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Özel Bireyler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, otizmli ve Down sendromlu bireylerin istihdam edildiği 'Gülümseyen-Down Kafe' ile sosyal sorumluluk projesine öncülük ediyor. Proje, özel gereksinimli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülümseyen-Down Kafe", otizmli ve Down sendromlu bireylerin istihdam edildiği örnek sosyal sorumluluk projesi olarak dikkati çekiyor.

Geçen yıl "Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi" kapsamında Olimpiyat Parkı'nda faaliyete başlayan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce Korumalı İş Yeri Belgesi verilen kafe, özel bireylerin üretim hayatına katılımına da öncülük ediyor.

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında örnek uygulama olmayı sürdüren ve engelli bireylerin ekonomik bağımsızlığı ile topluma aktif katılması hedeflenen kafede, 5 özel gereksinimli birey özveriyle çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, kafeyi ziyaret ederek özel bireylerin çalışma ortamını inceledi.

Ziyarette özel gereksinimli çalışanlar, elleriyle hazırladıkları tatlı ve çayları misafirlere ikram etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, burada yaptığı konuşmada, korumalı iş yerlerinin özel gereksinimli bireylerin üretim hayatına katılımını destekleyen önemli bir model olduğunu söyledi.

Bu modelin yalnızca istihdam değil, aynı zamanda fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, "Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve İl Müdürlüğümüzce yapılan destek ödemeleri, bu bireylerin üretim gücüne katılmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu tip işletmeler, özel bireylerin potansiyelini görerek onlara fırsat sunan diğer girişimcilere de örnek olmalıdır." dedi.

Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederek, belediye desteğiyle özel bireylerin güvenle çalışabildiği, sevgi dolu ve koruyucu bir ortamın oluşmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.

İl Müdürlüğü olarak korumalı iş yerlerinin yaygınlaşması ve özel bireylerin üretim hayatında daha güçlü yer edinmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Aykut, "Kafede görev yapan özel bireylerin gülen yüzleri, sevgi ve fırsatla engellerin nasıl aşıldığının en güzel kanıtıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Temel de kafenin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerinde aktif rol almalarını önemsediklerini vurgulayan Temel, "Gülümseyen Kafe bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Burada çalışan özel bireylerimiz hem hizmet üretiyor hem de emekleriyle topluma değer katıyor. Bu proje, sevginin, emeğin ve sabrın birleştiği bir noktada hayata geçmiştir. Engelleri değil, üretimi ve sevgiyi görüyoruz. Gülümseyen Kafe, Erzurum'da farkındalık kültürünün sembollerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
