Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali yoğun ilgi görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum'daki durağı olan Palandöken Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde de Erzurumluların yoğun ilgisini çekti. Festival kapsamında yapılan söyleşiler, çocuk şenlikleri ve etkinlikler büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde de Erzurumluların yoğun ilgisine tanıklık etti.

Medrese Şehrinin Kütüphanecilik Süreci Gençlere Aktarıldı

Festival kapsamında, Prof. Dr. Murat Küçük Uğurlu tarafından Erzurumlu Emrah Kütüphanesi'nde "Erzurum Kütüphaneleri" söyleşisi gerçekleştirildi. Bölgede yaşanan depremler ve savaşlara rağmen günümüze ulaşan yazılı ve basılı kaynaklar hakkında bilgi veren Uğurlu, gençlerin sorularını yanıtladı. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde, kütüphaneye adını veren Erzurumlu Emrah'ın yanı sıra, İbrahim Hakkı Hazretleri ile Nefi divanlarının ve Erzurum'da üretilmiş bazı yazma eserlerin orijinal basımları ile Erzurum ve çevre illerde yaşayan yazarların eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon bulunuyor.

Çocuk Şenlikleri Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Erzurum Olimpiyat Parkında her gün 16: 00 ile 20: 00 saatleri arasında gerçekleşen çocuk şenlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Gün boyu oyunlarla eğlenen çocuklara, öğretici tematik etkinlikler de eşlik ediyor. Bando gösterisine yoğun ilgi gösteren çocuklar, festival alanında yer alan gezici kütüphaneyi ziyaret edip, tiyatrolara da interaktif olarak katılabiliyor. Çim adam atölyesi, balık boyama ve yüz boyama atölyeleri ise Erzurumlu çocukların en sevdiği etkinlikler arasında yer alıyor. - ERZURUM