Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesine Kentsel Yaşam Politikalarının Kalitesi ödülü verildi. Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, ödülü aldıklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesine Kentsel Yaşam Politikalarının Kalitesi ödülü verildi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cıttaslow En İyi Uygulama (Kentsel Yaşam Politikalarının Kalitesi) ödülü aldık. 11 ülkeden 28 Cittaslow kenti projelerini ve girişimlerinin değerlendirmesi sonucu aldığımız ödülümüz, sertifikamız ve açıklama Belediye Başkanlığımıza ulaştı. Tarihi merkezin ve çarşının özgün karakterini ortaya çıkaran yenileme projesi, yeni işlevlerle bile kasabaların ruhunu koruyor açıklaması ile çarşı içerisinde yapılan tertip, düzen, temizlik, ışıklandırma, restorasyon ve yenileme, depo olarak kullanımın azaltılması çalışmalarının sonucu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Daha yaşanabilir ve düzenli bir Kemaliye için çalışmalar devam edecek. Tüm Kemaliyeliler adına bu ödülü aldık, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN