Edirne Yaşayan Miras Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Valilik ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali sürüyor.

Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki festival, çeşitli şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapıyor.

İlgi gören festivalde 18'i Edirne'den 33 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, el sanatlarıyla ilgili incelikleri sergiliyor.

Yaşayan miras unsurlarıyla tanışan ziyaretçiler, sergileri geziyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geleneksel el sanatları somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı ünvanı verilen, başpare ve ney yapım ustası Bilal Kabat, gazetecilere Edirne'de güzel bir festival geçirdiklerini söyledi.

Festivalin yoğun geçtiğini belirten Kabat, "Yaşayan Miras Festivali, onlarca sanatçıyı bir araya getirdi. Ziyaretçiler, sanatçıların el sanatlarının inceliklerini yakından görüyor." dedi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı talika sanatçısı Özcan Abacı da kapsamlı bir festival gerçekleştirildiğini ve ziyaretçilerin alandan memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı kırkyama sanatçısı Rezzan Gökalp de asırlık el sanatlarından kırkyamayı gelecek nesillere aktarmak için emek harcadığını ifade etti.