Haberler

Edirne Yaşayan Miras Festivali Devam Ediyor

Edirne Yaşayan Miras Festivali Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali, farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Ziyaretçiler, el sanatları sergilerini gezerek, asırlık geleneklerin inceliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Valilik ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali sürüyor.

Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki festival, çeşitli şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapıyor.

İlgi gören festivalde 18'i Edirne'den 33 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, el sanatlarıyla ilgili incelikleri sergiliyor.

Yaşayan miras unsurlarıyla tanışan ziyaretçiler, sergileri geziyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geleneksel el sanatları somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı ünvanı verilen, başpare ve ney yapım ustası Bilal Kabat, gazetecilere Edirne'de güzel bir festival geçirdiklerini söyledi.

Festivalin yoğun geçtiğini belirten Kabat, "Yaşayan Miras Festivali, onlarca sanatçıyı bir araya getirdi. Ziyaretçiler, sanatçıların el sanatlarının inceliklerini yakından görüyor." dedi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı talika sanatçısı Özcan Abacı da kapsamlı bir festival gerçekleştirildiğini ve ziyaretçilerin alandan memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı kırkyama sanatçısı Rezzan Gökalp de asırlık el sanatlarından kırkyamayı gelecek nesillere aktarmak için emek harcadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite için gittiği KKTC'den memleketine cenazesi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.