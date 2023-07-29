Edirne'deki Tarihi Kadirhaneler Tekkesi Kaderine Terk Edildi

Edirne'de Talatpaşa Asfaltı üzerinde yer alan kentin en önemli kültürel mirasları arasında olan tarihi Kadirhaneler Tekkesi kaderine terk edildi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Acı olan Edirne'deki pek çok tarikat binası gibi Kadirhane Tekkesi'nin de göz göre tahribe bırakılmış ve yok olmasıdır. Bu eser aslında Edirne için bir utanç kaynağıdır. Hiç olmassa kalan bu kalan birimin inşaat tahribatından kurtarılması, çok ağır hasarlı da olsa bir manevi kimlik hatırası korunarak temizlenmesi ve hatıra olarak saklanması gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce kazı çalışmaları tamamlanan Kadirhane Tekkesi alanı bakımsızlık nedeniyle ağaç ve otlarla kaplandı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bugün yaptığı açıklamada, Kadirhaneler Tekkesi'nin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

"MAALESEF ÇOK YAKIN BİR TARİHTE YOK OLDU"

Beksaç, şunları söyledi:

"Kadirhaneler Tekkesi olarak bilinen Edirne'nin manevi tarihinin, kimliğinin en önemli belgelerinin kalıntılarının bulunduğu yerdeyiz. Maalesef çok küçük bir parçası kalan Kadirhaneler Tekkesi, esasında bir zamanlar çok geniş bir alana yayılıyordu. Hemen yanında kabristanı da vardı. Kabrsitan yapılaşmaların altında kaldı ve gitti, yok oldu. Maalesef çok yakın bir tarihte yok oldu. Diğer birimlerin de Kadrihane Tekkesi'nin sokak üzerinde yer aldığını biliyoruz şu anda bulunduğumuz sokakta Kadirhane Tekke Sokak olarak bilinen bir sokaktır. Kadirhaneler bilindiği gibi Edirne'nin kültür tarihinde ve manevi kimliğinde önemli rol oynayan birkaç tarikattan biri. Burada Halvetilerin yanı sıra önemli ölçüde Kadri potansiyeli olduğunu bilmekteyiz.

"HATIRA OLARAK SAKLANMASI GEREKİYOR"

Maalesef korunamadı. Kalan bir parça var. Oraya da inşaat ruhsatı verildi. Son andaki müdahalelerle çok küçük bir parçası korunabildi ama esas bildiğimiz bu alanın çok geniş bir alana yayıldığı şeklindedir. Elimizde hala Kadirhane Tekkesi'ni gösteren eski fotoğraflar mevcut. Tekke hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Acı olan Edirne'deki pek çok tarikat binası gibi Kadirhane Tekkesi'nin de göz göre tahribe bırakılmış ve yok olmasıdır. Bu eser aslında Edirne için bir utanç kaynağıdır. Hiç olmassa kalan bu kalan birimin inşaat tahribatından kurtarılması, çok ağır hasarlı da olsa bir manevi kimlik hatırası korunarak temizlenmesi ve hatıra olarak saklanması gerekiyor."