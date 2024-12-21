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Edirne'deki Makedon Kulesi'nde 10. Yüzyıla Ait Kalıntılar Ortaya Çıktı

Edirne'deki Makedon Kulesi'nde 10. Yüzyıla Ait Kalıntılar Ortaya Çıktı
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Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'nde gerçekleştirilen kazılarda 10. yüzyıla tarihlenen şapelin kalıntıları ve diğer tarihi eserler bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki ikinci etap çalışmalarında 10. yüzyıla tarihlenen şapelin de aralarında bulunduğu birçok kalıntı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlenerek kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ve sıvalar temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı.

Ayrıca alanda tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

Pek çok kültürel mirasın kalıntıları bulundu

Arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucu 10. yüzyıldan kalma şapele ait müştemilat, Bizans seramik fırını, 1908'e tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemi konut temellerinin kalıntıları bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapıların arasında kalmış kulenin Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin bulunduğu altın üçgenin parçası olduğunu belirten Soytürk, farklı medeniyetlere ait izler taşıyan kuleyi eski ihtişamına kavuşturmak istediklerini ifade etti.

İkinci etap çalışmalarında önemli veriler elde ettiklerini dile getiren Soytürk, "Burada bir buzhane var, Bizans duvarı var, Roma duvarı var. Osmanlı duvarı var. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul'da Galata Kulesi neyse Edirne'de de Makedon Kulesi o. Bizim nihai hedefimiz bu kuleyi seyir terasıyla, arkeolojik parkıyla, Edirne'den geçmiş zengin kültür medeniyetlerinin görülebileceği bir seyir alanı oluşturmak." dedi.

Soytürk, elips yapıya sağlamlaştırdıkları kulenin içinden asansörle çıkılacağını belirtti.

Asansörle kuleye çıkışta duvarlardaki fotoğrafların görüleceğini ifade eden Soytürk, "Yerli ve yabancı turistler, şeffaf asansörle terasa çıkarken Edirne'yi kuran kültür medeniyetlerini, bu medeniyetlere ait fotoğrafları görecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bana göre çok büyük yatırımlarından biri." dedi.

Soytürk, kulenin çevresindeki sokaklarda bulunan binaların dış cephelerinin de elden geçirileceğini, tescilli olmayan binaları kamulaştırarak meydan hüviyeti kazandırma hedefinde olduklarını söyledi.

?Makedon Kulesi

Roma İmparatorluğunda 117–138 yıllarında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı. 1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde kazılar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021 yılında "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu" Projesi'ne başlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Kültür Sanat
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