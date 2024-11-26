Edirne'de Bocuk Gecesi Etkinliği: Ressamlar Kestane ve Kabakları Sanatla Buluşturdu

Edirne'de ressamlar "Bocuk Gecesi"yle ilgili korku temalı figürleri Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen kestane ve bal kabaklarının üzerine resmetti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte ressamlar, kentin sebze üretimiyle ünlü mahallesinde yetiştirilen kabakları kullandı.

Mahalledeki bir kafede toplanan sanatçılar, Balkan geleneği Bocuk Gecesi'nin tanıtılması, kültürel ve gastronomik değerinin artırılması amacıyla Bocuk ve korku figürlerini kabaklara işledi.

Sembolik olarak bir jüri tarafından değerlendirilecek kabaklar, yılın öngörülen en soğuk gecesinde kesilecek ve geleneksel yöntemlerle kabak tatlısı yapılarak ikram edilecek.

Bocuk'un gelenekselliğini unutturmamaya çalışıyorlar

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Bocuk geleneğinin canlandırılması ve turistik değerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Köklü bir geleneği yaşatmak için sanatla iç içe bir etkinlik düzenlediklerini belirten Bacıoğlu, "Etkinlik kapsamında sanatçılarımız bal ve kestane kabaklarına bocuk figürlerini işleyip boyuyor. Hem Karaağaç'ın sebzelerini ve gastronomik değerini tanıtıyoruz hem de Balkanlar'da binlerce yıldır kutlanan Bocuk Gecesi geleneğine atıfta bulunuyoruz. Böylelikle tarım kültürü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Amaç gelenekteki dejenereyi önlemek"

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem İşcanoğlu ise Bocuk geleneğini geniş kitlelere tanıtmak ve Karaağaç'ın lezzetli kabaklarını sanatla birleştirmek amacıyla ilgi çekici bir etkinlik düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında 12 ressam ve sanatçının Karaağaç'ın meşhur kabaklarını tuval olarak kullanarak Bocuk ve korku figürlerini yaratıcı bir şekilde resmettiğini belirten İşcanoğlu, "Bocuk çok önemli bir kültürel miras. Turizm potansiyeliyle beraber biraz yozlaşma tehlikesi var. Bu kültürü anlatmak amacıyla sembolik bir yarışma düzenledik. Gelecekte belki 100 kabaklık bir buluşma olacak. 5 yıl sonra her evin önünde boyanmış bir kabak bulabiliriz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu Yerdelen de Bocuk kültürünü anlatan korku temalı figürleri kabaklara çizdiklerini kaydetti.

Bocuk gecesi

Geleneğe göre, yılın en soğuk gecesinde kutlanan Bocuk Gecesi'nde kabak tatlısı pişmeyen evlere "Bocuk" adı verilen korkutucu bir figürün uğrayacağına inanılır. Ancak, kabak pişen ve tatlısı yapılan evlere kötülük bulaşmayacağı düşünülür.

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişirilir, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yenilir.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutur.

"Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılır.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı da düşünülür.