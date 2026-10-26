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Edirne'de Balkanlar ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar Selimiye'yi tuvale taşıdı

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Edirne'de Balkanlar ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar Selimiye'yi tuvale taşıdı Haber Videosunu İzle
Edirne'de Balkanlar ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar Selimiye'yi tuvale taşıdı
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Balkanlar ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar, Edirne'de Selimiye Camii'ni tuvale yansıttı. Trakya Üniversitesi ile Edirne Valiliğinin ortak etkinliğinde yapılan eserler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sergilenecek.

Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan Edirne'ye gelen ressamlar, Selimiye Camii'nin mimari ihtişamını tuvallerine taşıdı. Trakya Üniversitesi ile Edirne Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği uluslararası buluşmada hazırlanan eserler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması" çerçevesinde Edirne'ye gelen sanatçılar, Selimiye Meydanı'nda uygulamalı sanat çalışmaları gerçekleştirdi. Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin ihtişamını ve estetik güzelliğini tuvallerine yansıttı.

Sanatçıları çalışma alanlarında ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yürütülen organizasyonun yalnızca sanatsal bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Balkan ülkeleriyle kurulan dostluk ilişkilerine de katkı sunduğunu ifade etti. Bölgenin farklı noktalarından gelen sanatçıların Edirne'yi resmetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipler, eserlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlenecek sergide ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

Etkinliğe Azerbaycan'dan katılan ressam Turaj Seyidbayli, organizasyonda Türk dünyasını temsilen yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balkan ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu buluşmaya ilk kez Azerbaycanlı bir sanatçının da dahil olduğunu belirten Seyidbayli, daha önce farklı ülkelerde sanat çalıştaylarına, sergilere ve sanatçı buluşmalarına katıldığını anlattı. Edirne'nin mimari dokusunun sanatçılara önemli bir ilham kaynağı sunduğunu ifade eden Seyidbayli, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin ortaya çıkacak eserlere değer katacağını kaydetti.

Arnavutluk'tan gelen ressam Xheneta Kadillari, Edirne'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, kentin mimarisinden ve özellikle Selimiye Camii'nden etkilendiğini söyledi. Şehrin her yerini keşfettiklerini ancak en önemlisinin Selimiye Camii olduğunu aktaran Kadillari, "Çok geleneksel bir mekan. Özellikle Selimiye'yi ve Edirne'yle ilgili her şeyi çizmek çok hoşuma gitti. Buraya eşimle geldim, o da ressam. Başka bir zaman yeniden gelmeyi de düşünüyoruz. Selimiye çok görkemli ve çok tarihi bir yapı. Mimarisi muhteşem. Özellikle geleneksel mimarisini çok sevdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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