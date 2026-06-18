Emekli astsubaylardan Babalar Günü'ne özel türkü şöleni

Edirne'de "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen türkü gecesinde, emekli astsubaylar ve davetliler Türk halk müziğinin sevilen eserleri eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Babalar Günü'ne özel türkü gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa emekli astsubaylar ve çok sayıda davetli katıldı.

Şef Mustafa Dalgıç yönetimindeki saz sanatçıları ve koristlerden oluşan ekip, Türk halk müziğinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi. Gece boyunca seslendirilen türkülere davetliler alkışlarla eşlik ederken, salonda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Programda konuşan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Bildiş, geceye katkı sunan Şef Mustafa Dalgıç ve ekibine teşekkür etti.

Türkülerin yankılandığı gecede katılımcılar, müzik dolu keyifli anlar yaşarken, konser büyük beğeni topladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı