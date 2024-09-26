Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Ahilik Geleneği Yaşatıldı: Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 37'nci Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen Şed kuşanma töreninde yılın ahisi seçilen 72 yaşındaki kuaför Şükran Çetin ile 73 yaşındaki yorgancı Ali Bıyık şed kuşandı. Törende genç ustalar da ödüllendirildi.

Edirne'de asırlık ahilik geleneği unutulmadı

Yılın ahileri için Şed kuşanma töreni yapıldı

EDİRNE - Edirne'de, 37'nci 'Ahilik Haftası' kutlamaları çerçevesinde ŞED Kuşanma töreni gerçekleştirildi. Törende yılın ahisi seçilen 51 yıllık kuaför 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıllık yorgancı 73 yaşındaki Ali Bıyık şed kuşandı.

Ahilerin mesleğe, meslek adabına, ticaret ve sanat ahlakına, eşyaya, eşyanın hakikatine, insana, ustaya, ustalığa verdikleri değere işaret etmesi bakımından üzerinde durulması gereken bir meslek geleneği olan Şed kuşanma töreni geleneği bu yıl da devam etti.

Edirne'de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıldır yorgancılık mesleğini büyük bir aşkla sürdüren 73 yaşındaki Ali Bıyık Şed kuşanırken, Yılın kalfası seçilen gençlerden Muhammed Turan ve yılın çırağı seçilen Seyfettin Tut'a da plaket takdim edildi.

Ahilik Haftasının 37. kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlara ahilik konulu kısa film izletildi.

"Bu değerlerin tekrar hatırlanması çok önemli"

Paylaşma, dayanışma ve cömertlik gibi kavramların esnaflar arasında yaşatılması ve bu değerlerin toplum içinde tekrar hatırlanmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen bu tür etkinliklerin bu ruhu yeniden canlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ahilik geleneğinin, bin 200'lü yıllardan beri süregelen ve günümüzde de devam eden bir miras olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Bu geleneğin temelinde paylaşma, cömertlik, adalet ve kardeşlik gibi değerler bulunur. Osmanlı Devleti, bu değerler üzerine inşa edilmiş ve Rumeli ve Balkanların fethinde de esnaflık geleneğinin bu güçlü değerleri büyük bir rol oynamıştır" dedi.

Kentin ilk kadın ahisi seçilen 51 yıllık kuaför Şükran Çetin, Almanya'da uzun yıllar bu mesleği öğrendiğini, okuduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi. Edirne'ye geldikten sonra Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde uzun yıllar usta öğretici olarak görev yaptığını ve birçok kalfa ile usta yetiştirdiğini belirten Çetin, bundan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerinin kendi salonlarını açtığını ve para kazandığını görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Çetin, kentin ilk kadın ahisi olmaktan gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

Edirne'de Eski İstanbul Caddesi'nde 60 yıldır yorgancılık mesleğini sürdüren ve yılın ahisi seçilen Ali Bıyık, gururlu ve mutlu olduğunu belirterek kendisini bu göreve layık gören yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şed kuşanma töreni ve plaket takdimi yapıldı.

Edirne'de Ahilik Geleneği Yaşatıldı: Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Kültür Sanat

Ahilik Haftası Yerel Haberler Kültür Sanat Kültür Kuaför Edirne Yaşam

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok? Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG) 26-27 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi? Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });