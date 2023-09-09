Edirne Belediye Başkanı Mezarlık Çeşmesi'nin Taşınması İçin İzin Alamadıklarını Açıkladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte bulunan tarihi Mezarlık Çeşmesi'nin taşınmasıyla ilgili olarak Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na yapılan iki resmi başvurunun da reddedildiğini söyledi. Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak uzun süredir yapmak için uğraştığımız ama izin alamadığımız için yapamadığımız kavşak düzenlemesini yapacağız ve o bölgede trafik rahatlayacak" dedi.

Edirne'de uzun yıllardır kaldırılması gündeme gelen tarihi Mezarlık Çeşmesi'nin, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla bulunduğu yerden alınarak başka bir yere taşınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Saraçlar Caddesi ile Köprübaşı caddelerinin birleştiği Lozan Caddesi'ne bağlanan noktada yer alan, halk arasında Mezarlık Çeşmesi olarak nitelendirilen çeşmenin, trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle bulunduğu alandan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Gürkan, bugün yaptığı açıklamada, tarihi çeşmenin usulüne uygun bir şekilde taşınarak 25 Kasım Stadyumu'nun duvarına birleştirileceğini belirtti.

"İZİN ALAMADIĞIMIZ İÇİN YAPAMADIĞIMIZ KAVŞAK DÜZENLEMESİNİ YAPACAĞIZ"

Gürkan, şunları söyledi:

"Biz son 10 yılda defalarca bunun taşınması gerektiğini, eskiden olduğu gibi stadın duvarına yapıştırılması gerektiğini söyledik. İki kez de Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na resmi olarak başvuru yaptık. İkisinde de uygun görülmedi bizim taşımamız. Sayın Valimiz göreve başladıktan sonra da kendi de tespit etmiş, trafik sıkışıklığını bütün Edirneliler biliyor. Edirne Belediyesi olarak şehrin trafiğini düzenleyen kurum olarak da o çeşmeyi kaldırıp orada kavşak oluşturma projemiz vardı. Ancak dediğim gibi Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na iki kez müracaatımız reddedildi, uygun görülmemişti. Vali Bey geldikten sonra kendi de yerinde tespit etmiş daha sonra da İl Trafik Komisyonu olarak, onun başkanıyla bir toplantı yaptık. Burasıyla ilgili projelerimiz sunduk, kendisine anlattık. Onun da çabalarıyla, kurulla görüşmesiyle, kurul bu kez Vali Bey istediğinde kabul etti, taşınmasını… Şu anda da taşıma çalışmaları yapılıyor. Bazı vatandaşlarımız, 'çeşme yıkılacak falan' diyor. Hayır, yıkılmayacak. Tescilli eserleri, hiç kimse yıkamaz, yıkarsa bunun yaptırımı olur. Çeşme usulüne uygun bir şekilde yerinden kaldırılarak stadın duvarına eskiden olduğu gibi oraya taşınacak. Ardından da biz de Edirne Belediyesi olarak uzun süredir yapmak için uğraştığımız ama izin alamadığımız için yapamadığımız kavşak düzenlemesini yapacağız ve o bölgede trafik rahatlayacak."

Tarihi çeşmenin 1840'lı yıllarda Filibe Nazırı Hüseyin Naili tarafından yapıldığı biliniyor.