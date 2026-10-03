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Eceabat'ta zeytinyağı festivali sona erdi, Kaymakam Yenigün bereketli sezon diledi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ikincisi düzenlenen Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği sona erdi. Etkinlikte 'Zeytinle Konuşmak' ve 'Zeytinyağında Kalite ve Katma Değer' sunumları yapıldı, Kaymakam Kerem Yenigün bereketli sezon diledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı toplantı salonunda, "Zeytinle Konuşmak" ve "Zeytinyağında Kalite ve Katma Değer" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Burcu Erol ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Ziraat Odası Başkanı Özay Kuzu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Gökçeada, Eceabat, Bozcaada Yerel Eylem Grubu Derneği yöneticileri Hüsnü Öcal Gezen ve Fatma Önder, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Yenigün, zeytin sezonunun üreticiler için bereketli ve hayırlı bir sezon olması??????? temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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