Düzce Üniversitesi Konuralp Pirincini Tanıtıyor

Konuarlp bulunan Prusias Ad Hypium'da kazı çalışmalarını başlatan ve antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasını sağlayan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi şimdi de Konuralp pirincini tanıtıyor.

Düzce'nin tarihi dokusunda önemli yere sahip olan Konuralp Antik Tiyatrosu Prusias Ad Hyppium'da ilk kazı çalışmalarını başlatan, tiyatro kalıntılarının gün yüzüne çıkmasında büyük emeği bulunan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, şimdi de Konuralp pirincinin tanıtılması için kolları sıvadı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurperi Ayengin'in çabalarıyla şehir dışından Düzce'ye gelerek üniversitede eğitim gören öğrencilere Konuralp pirinci düzenlenen pilav günü ile tanıtıldı.

Sanat ve El Sanatları Grubu da yalnız bırakmadı

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu da Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği pilav gününde fakülte yönetimini yalnız bırakmadı. Grup üyesi kadınlar, hem başarılı organizasyon için fakülte yönetimini tebrik etti hem de lezzetli Konuralp pilavının tadına baktı.

"Bütün çabamız Düzce'mizi tanıtmak"

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Nurperi Ayengin, "Yaklaşık 10 yıldır Düzce'de görev yapıyorum. Bu çerçevede Konuralp'te de ciddi çalışmalarımız oldu. Konuralp pilavını da beğeniyorduk. Bu pilavı öğrencilerimize de tanıtalım, bu pilavın lezzetini onlarda tatsınlar istedik. Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir'in de desteğiyle pialv gününü yaptık. Rektörümüzde bunun geleneksel hale gelmesini istedi. İnşallah her sene ekim ayının 3. haftasında Konuralp pilavımızı öğrencilerimiz ile birlikte yiyeceğiz" dedi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Müftüsü Osman Aydın, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu Başkanı Elif Demir ve grup üyeleri ile üniversite akademik personeli, öğrenciler ve personeller katıldı. - DÜZCE