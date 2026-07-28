Nuh'un Gemisi Araştırması Başladı

Prof. Dr. Cenker Atila öncülüğünde hayata geçirilen dev bir proje ile Durupınar formasyonunun düşünüldüğü gibi Hz. Nuh peygamberin gemisi olup olmadığı bilimsel olarak araştırılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, dünya çapınca ses getirecek bir projeye imza attı. Atila koordinatörlüğünde hazırlanan uluslararası ve multidisipliner araştırma projesiyle, dünya arkeolojisinin en çok dikkat çeken notlarından biri olan, Hz. Nuh'un gemisinin kalıntıları olabileceği düşünülen Durupınar formasyonunda ileri teknoloji ile bilimsel araştırma başlatıldı.

5 ülkeden 20 bilim adamı görev yapacak

Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde 1959 yılında keşfedilen Durupınar formasyonunda yapılacak çalışmaya, ABD merkezli Noah's Ark Scans desteğinde Andrew Mark Jones, Dr. Evrensel Barış Berkant'ın aralarında bulunduğu 5 farklı ülkeden 20'ye yakın bilim adamı ve öğrenci görev alacak.

İleri teknoloji kullanılacak

29 Haziran - 11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki arazi çalışmalarında hassas GPS koordinatları, 2D/3D dijital modellemeler, yüksek hassasiyetli yer altı radar (GPR) taramaları ve karot sondaj teknolojileri kullanılacak. Çalışmalarda formasyonun düşünüldüğü gibi Hz. Nuh'un gemisine ait olup olmadığı araştırılacak.

Laboratuvar süreçlerinin ardından elde edilen ilk veriler 'Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları' başlığıyla kitaplaştırılacak ve 3 uluslararası bildiri ile kamuoyuna duyurulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan projenin öncüsü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, çalışma yapılacak alanın kutsal kitaplarda tarif edilen gemiyle benzer özellikler gösterdiğini belirterek, "Burası 1959 yılında ilk olarak Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından tespit edilmiş, bir gemiye benzediği için dikkat çekmiş, daha sonra bunun Nuh'un Gemisi olabileceği üzerine birçok hipotez üretilmiş. Ölçümleri yapıldıktan sonra bu formasyonun boyutları kutsal kitaplarda anlatılan boyutlara benzediği için Nuh'un Gemisi olarak adlandırılmış ve birçok çalışma yapılmış. Fakat bugüne kadar burada kapsamlı bir arkeolojik ve jeolojik araştırma yapılmamış. Birkaç toprak analizi ile yüzeysel araştırmalar yapılmış. Biz burada bir proje yapmaya karar verdik. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin onayıyla da projemizi hazırladık. Biz iki farklı bakanlıktan iznimizi aldıktan sonra çalışmalara başladık. Bu çalışmada 5 farklı ülkeden gelen bilim adamının katılımıyla oluşuyor. Proje, Eylül ayı ortasına kadar devam edecek ve 5 ülkeden 20 bilim adamı burada çeşitli araştırmalar yapacak. Biz ilk olarak bu alanın haritalamasını yaptık. Önümüzdeki günlerde radar çalışmaları olacak. Daha sonra toprak analizleri alacağız. Sonrasında kuru sondaj yaparak ahşap kalıntısı, iskelet kalıntısı arayacağız. Kış boyunca laboratuvar çalışmaları sürecek. Bu çalışmalar sonrasında mayıs ayı gibi projemizin bütün verilerine ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı