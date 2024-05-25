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Dünyanın en iyi ekmekleri seçildi! Lider koltuğuna Bafra pidesi oturdu, 2'nci sırada Samsun pidesi yer aldı

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Dünyanın en iyi ekmekleri listesi güncellendi. Listede ilk 10'da 2 Türk lezzeti yer aldı. Samsun Pidesi, dünyanın en iyi ikinci ekmeği olarak açıklanırken, Bafra pidesi ise dünyanın en iyi ekmeği olarak ilan edildi.

Dünyanın en çok takipçiye sahip ve saygın gastronomi rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın en iyi ekmekleri" listesini güncelledi. Listede ilk 10'da 2 Türk lezzeti yer aldı. 15 Mayıs'ta güncellenen listede 1'nci sırada Bafra pidesi, 2'nci sırada ise Samsun pidesi yer aldı. Her 2 lezzetin de Samsun'a ait olması dikkat çekti.

İLK 2 ŞAMPİYON LEZZET TÜRKİYE'DEN

Dünyanın en çok tüketilen gıdalarından biri olan ekmek, sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Ülkeden ülkeye göre değişen ve farklı lezzetlere sahip binlerce ekmek çeşidi bulunuyor. "Dünyanın en iyi ekmekleri" listesi yayınlandı ve şampiyonlar ilan edildi.

Dünyanın en iyi ekmekleri seçildi! Lider koltuğuna Bafra pidesi oturdu

Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 10 sıra ise şu şekilde;

1'nci: Bafra pidesi- Samsun Türkiye

2'nci:Samsun pidesi - Samsun Türkiye

3'ncü: Pão de Queijo - Brezilya

4'ncü: Roti Canai - Malezya

5'nci: Butter Garlic Naan - Hindistan

6'ncı: Pan de Bono - Kolombiya

7'nci: Qutab -Azerbaycan

8'nci: Amritsari Kulcha -Hindistan

9'ncu: Naan - Hindistan

10'ncu: Piadina Romagnola - İtalya

GÖZLEME, PİDE VE RAMAZAN PİDESİ DE LİSTEDE YER ALDI

Uzayıp giden listede Türk lezzetleri yalnızca ilk 10 sıralamayla da kalmadı. 38'inci sırada gözleme, 41'inci sırada pide ekmeği, 43'ncü sırada ise ramazan pidesi kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi ekmekleri seçildi! Lider koltuğuna Bafra pidesi oturdu, 2'nci sırada Samsun pidesi yer aldı

Haberler.com / Eymen Dursun - Kültür Sanat

Samsun Ekmek Bafra Gastronomi Turizm Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

BlacklineTattoo Marmaris:

Fransız bageti, italyan sub ???

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