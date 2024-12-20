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Down Sendromlu Çocuklar Dünya Barışı İçin Sahnede

Down Sendromlu Çocuklar Dünya Barışı İçin Sahnede
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İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Yeni Yılda Fantastik Saç ve Makyaj Show' defilesi, down sendromlu gençlerin de yer aldığı gösterimle dikkat çekti. İzleyicilere 'Şiddetin Her Türlüsüne Hayır' mesajı veren etkinlik, hem sanatsal yetenekleri sergiledi hem de barış çağrısı yaptı.

Down sendromlu çocuklardan dünya barışına çağrı

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 'Yeni Yılda Fantastik Saç ve Makyaj Show' adında defile düzenledi. Düzenlenen defilede, yüz öğrenci tarafından hazırlanan 42 özgün saç ve makyaj tasarımları sergilendi. Düzenlenen defileye down sendromlu çocuklar damga vurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen 'Yeni Yılda Fantastik Saç ve Makyaj Show' izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Bu yıl gelenekselleşen etkinlikte, 100 öğrenci tarafından hazırlanan ve hayal gücüyle tasarlanan 42 özgün saç ve makyaj modeli sergilendi. Özellikle down sendromlu gençlerin de sahnede yer almasıyla farkındalık oluşturan defile, izleyicilerden tam not aldı. Öğrenciler sahneye 'Şiddetin Her Türlüsüne Hayır' yazılı pankartlarla çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.

Saç ve makyajda hayal gücünü zorlayan tasarımlar

Etkinlikte, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri iki yıllık bir emeğin ürünü olan özgün tasarımlarını sergiledi. Üretkenlikleri ortaya koyan öğrenciler, sahnede birbirinden dikkat çekici fantastik saç ve makyaj modelleriyle adeta birer profesyonel defileye imza attı.

'Geleceğin güzellik mimarlarını yetiştiriyoruz'

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret Ergül, öğrencilerini 'geleceğin güzellik mimarları' olarak tanımladı. Ergül, şu ifadelerde bulundu:

"Yaptığımız saç ve makyajlar, gündelik hayatta karşılaştığımız modeller değil. Bu tasarımlar, öğrencilerimizin yarınlarına ışık tutan çalışmalar. Bu tarz etkinlikler, öğrencilerimizin hem mesleklerine olan sevgilerini arttırıyor hem de profesyonel kariyerlerinde bir adım öne çıkmalarına destek oluyor. Bu yıl bir fark oluşturmak istedik ve down sendromlu dört genci de defilemizin parçası haline getirdik. Bu, bizi 'artı bir fark'la daha ileriye taşıdı."

Down sendromlu gençlerden dokunaklı mesajlar

Etkinlikte sahne alan down sendromlu Şevval Arapoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulundu. Arapoğlu, üniversitede öğrenci olmanın en büyük hayali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hayalim üniversitede bir öğrenci olmaktı ve bu hayalimi İstanbul Aydın Üniversitesi sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu hayalimi gerçekleştirme sürecinde bana destek olan herkese, başta AKEV Başkan Yardımcısı Elif Aydın olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bir diğer hayalim ise şefkat dolu bir dünyada yaşamak. Savaşların olmadığı, çocukların ve kimsenin ölmediği bir dünyanın hayalini kuruyorum."

İzleyicilerden tam not

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen defile, izleyicilerden tam not aldı. Katılımcılar, öğrencilerin tasarımlarını ve sahnede sergiledikleri başarıyı takdir ederken down sendromlu gençlerin etkinlikte yer almasıyla öne çıkan farkındalık mesajı büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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