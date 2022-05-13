Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor! - Haberler

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Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

Haberler.com - Kültür Sanat
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Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde, 13 Mayıs / 3 Haziran tarihleri arasında Adasanat Etkinlik salonunda izleyicileri ile buluşacak.

George Stamatakis'in önerisi ile Gogo Smili ve Memet Güreli'nin birlikte gerçekleştirmek istedikleri peysaj sergisi projesi ALAN / TERRITORY sergisi ile ziyaretçilerle buluşuyor.

George Stamatakis'in önerisi ile Gogo Smili ve Memet Güreli'nin birlikte gerçekleştirmek istedikleri peysaj sergisi projesini gündemimize alarak çalışmalara başladık. Federico Brauer'in küratörlüğünde, her üç sanatçının yapıtlarının bir araya gelişlerinde nasıl ilişkileneceğine dair uzun görüşmeler ve fikir alışverişleri sonucunda ALAN / TERRITORY başlığı altında sanatçılar işlerini ürettiler.

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

Çoğu alanda karşılaşmalar önemli rol oynar. Adasanat olarak yakın geçmişte çeşitli başlıklar ve temalar altında bir grup Yunanlı ve Türkiyeli sanatçının dahil olduğu projeler gerçekleştirmiştik. Bu projeler ile her iki ülkede gerçekleşen sergilerde, birbirleriyle tanışan ve "karşılaşan" sanatçılar temas kurarak, üretim izleklerini tanımanın yanısıra bu etkileşimle yeni projeler yapabilmenin de yollarını aradılar.

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

"…Turner için doğa gözlemleri kendi resim dünyasını gerçekleştirmenin aracıdır sadece…

Doğadan aldığı izlenimi gerçekçi bir şekilde yansıtma amacında hiç değildi…Doğanın resimsel karşılığını arıyordu…"

(A.C.Krausse)

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

Açılış: 13 mayıs 2022 saat 17.00 den itibaren…

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisi Ada Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor!

İstiklal caddesi, Aznavur Pasajı, No 108 / Kat 9,

Galatasaray-Beyoğlu

Haberler.com - Kültür Sanat

Memet Güreli, Kültür Sanat, Haberler

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