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Diyarbakır Seyirci Sayısı İkiye Katlandı

Diyarbakır Seyirci Sayısı İkiye Katlandı
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Diyarbakır'daki Sur Kültür Yolu Festivali'nde, seyirci sayısını iki kat artırdıklarını ve tiyatroya olan ilginin pandemiden sonra daha da arttığını belirtti.

'DİYARBAKIR SEYİRCİSİNİ İKİYE KATLADIK'

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Diyarbakır seyircisini ikiye katladıklarını belirterek, "Geçen sene bizim koyduğumuz oyunlarla, birlirkte repertuarımızla birlikte Diyarbakır seyircisini ikiye katladık. Bu çok gurur verici bir şey. Demek ki iyi oyunlar sergilediğimiz zaman seyirci, o oyunları takip ediyor. Çünkü halk için buradayız. Devlet tiyatrosu, halka hizmet ediyor. Kar amaçlı bir kurum değiliz. Ne kadar çok insanın ruhuna, gönlüne dokunabilirsek bizim için kazanç odur. Kültürü, sanatı yaymak bizim başlıca görevimiz ve bu anlamda da hareket kabiliyetimiz çok yüksek" dedi.

'BENİM GÜNDEMİMDE OLAN BİR ŞEY DEĞİL'

'Lale Devri' tartışmalarına ilişkin de Karadağlı, "Lale Devri konusu, benim gündemimde olan bir şey değil. Yaklaşık 1 ay geçti. O zaman da söylemiştim. Sayıları çok az olan bir gruptu. Ama sanatçılarımızın görevlendirmeleri yapılıyor. Herkes görevi başında. Çünkü valilerimizden, belediye başkanlarımızdan ve kaymakamlarımızdan çok fazla talep geliyor ve yeni oyunlar üretmek zorundayız. Benim oyuncularıma da ihtiyacım var. Tabii ki gidip, dışarıda iş yapabilirler. Herkese izin veriyorum, bunu destekliyorum da ama devlet tiyatrolarındaki asli görevlerini aksatmamak kaydıyla. Onun dışında bir problemimiz yok" diye konuştu.

'BİR REKOR KIRDIK VE 2 MİLYONUN BANDINI GEÇTİK'

Devlet Tiyatroları'nın 75 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Karadağlı, şunları söyledi: "Halkımızın tiyatroya ilgisi çok fazla. Özellikle pandemiden sonra daha da fazla oldu. Çünkü insanlar evlere kapandı. Belki dijital kanallarda diziler seyretti ama pandemi bittikten sonra insan sosyal bir varlık olduğu için canlı canlı performansları görmek istedi. Bu anlamda da sadece devlet tiyatrolarına değil, tiyatroya bir ilgi oluştu. Bunun dışında devlet tiyatroları zaten çok güçlü bir sanat kurumu. Son 1 yılda da devlet tiyatrolarının 75 yıllık tarihinde bir rekor kırdık ve 2 milyon bandını geçtik. 2 milyon 250 bine şu anda dayandık. Bu da çok gurur verici. Demek ki halkımızın beklentisi, bizden çok fazla. Önümüzdeki yıl, daha da çok seyirciye ulaşmak için uğraşıyoruz" dedi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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